Reuters: Putin chce konstytucyjnie zablokować możliwość zwrotu Krymu i Kuryli

Wśród poprawek wniesionych w poniedziałek przez rosyjskiego prezydenta do projektu zmiany rosyjskiej konstytucji jest przepis zabraniający przekazania części rosyjskiego terytorium innym państwom. Według agencji Reutera poprawka ma utrudnić następcom Putina ewentualne oddanie Japonii Wysp Kurylskich oraz Krymu Ukrainie.

Jak podaje Reuters, zaproponowany przepis zabrania „działań… zmierzających do przekazania części rosyjskiego rosyjskiego terytorium” innym państwom a także nawoływania do takich działań. Nie dotyczy to jednak „delimitacji, demarkacji i redemarkacji” granic Rosji z innymi państwami.

Jeśli ta poprawka zostanie przyjęta, Putin lub którykolwiek z jego następców nie będzie miał prawa do ustępstw w sporach terytorialnych z Japonią i Ukrainą bez uprzedniej zmiany konstytucji. – stwierdza agencja Reutera.

Już tydzień temu w wywiadzie udzielonym portalowi Europejska Prawda była wiceminister spraw zagranicznych Ukrainy Ołena Zerkal zwracała uwagę, że Władimir Putin zgłaszając propozycje zmian w konstytucji szykuje „testament’ dla swoich następców. „On rozumie, że jego następcy staną kiedyś przed pytaniem: co z Krymem? I dlatego teraz stara się stworzyć przeszkodę dla tego, by jego +spuścizna+ nie zniknęła” – mówiła Zerkal, odnosząc się jednak do propozycji innego przepisu, który mówi, że Rosja może ignorować postanowienia międzynarodowych trybunałów, o jeśli są one sprzeczne z rosyjską konstytucją.

Jak podały rosyjskie media, we wniesionych wczoraj poprawkach znalazły się m.in. propozycje wpisania do konstytucji, że Rosja jest prawnym następcą ZSRR, a także odwołanie do Boga. Putin zaproponował też, by w konstytucji znalazło się sformułowanie opisujące etnicznych Rosjan (russkich) jako „naród państwotwórczy” a język rosyjski jako „język narodu państwotwórczego”.

Jak pisaliśmy, ideę zmian w rosyjskiej ustawie zasadniczej Władimir Putin ogłosił 15 stycznia br. w czasie swojego orędzia do połączonych izb rosyjskiego parlamentu. Grupa robocza do spraw przygotowania poprawek została bardzo szybko sformowana i pierwsze propozycje z jej strony zostały przyjęte już 23 stycznia przez Dumę Państwową w pierwszym czytaniu projektu poprawionej ustawy zasadniczej. Do projektu dodawano kolejne propozycje zman; w połowie lutego ich liczba przekroczyła 100.

Kresy.pl / Reuters