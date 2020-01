Sto poprawek do rosyjskiej konstytucji

Projekt poprawek do rosyjskiej konstytucji przeszedł już pierwsze czytanie w parlamencie ale ciągle dodawane są kolejne zmiany.

W poniedziałek po raz kolejny obradowała grupa robocza do spraw przygotowania poprawek do konstytucji Federacji Rosyjskiej. Składa się z 75 członków, zarówno polityków jak i ekspertów. W wyniku tego posiedzenia liczba proponowanych zmian przekroczyła 100, jak poinformował we wtorek „Kommiersant”. Wśród nich pojawiła się propozycja przepisu ustanawiającego odpowiedzialność prezydenta kraju za naruszenie przysięgi oraz zasad konstytucyjnych. Proponujący tę poprawkę Surien Awakjan, profesor prawa z Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego, chce także określenia w konstytucji zakresu kompetencji Administracji Prezydenta będącego obecnie centrum władzy w Rosji.

Ta ostatnia propozycja wzbudziła na forum grupy roboczej dyskusje. Parlamentarzysta Siergiej Burłakow uznał, że lepiej byłoby przygotować odrębną ustawę określającą kompetencje i odpowiedzialność prezydenta Federacji rosyjskiej i właśnie w niej określić też sposób funkcjonowania aparatu jego administracji.

Burłakow zgłosił też propozycję ujęcia w konstytucji prawosławia jako „głównej religii Rosji” a języka rosyjskiego jako jej „głównego języka”. Przeciwko takiej koncepcji wystąpiła Jelena Łukianowa z Narodowego Uniwersytetu Badawczego – Wyższej Szkoły Ekonomicznej, która uznała, że taki zapis przeczyłby innemu postanowieniu konstytucji określającemu Federację Rosyjską jako państwo świeckie.

Aleksiej Puszkow przewodniczący Komisji Polityki Informacyjnej Rady Federacji zaproponował natomiast by w preambule konstytucji określić Rosję jako „państwo-zwycięzcę” co ma się odnosić do jej roli w czasie drugiej wojny światowej. Jednak „Kommiersant” pisze o problemie jaki pojawia się w związku z tą propozycją – rosyjski porządek prawny określa procedurę zmian artykułów konstytucji ale nie jej preambuły.

Propozycję Puszkowa poparł jednak politolog Dmitrij Badowski, który uznając, że konstytucja „określa wybór wartości społeczeństwa” uznał jednoczącą Rosjan, wbrew ideologicznym podziałom, pamięć o roli ZSRR w czasie drugiej wojny światowej. Jak uznał ujęcie tej roli w poprawkach do ustawy zasadniczej może zmobilizować Rosjan do aktywnego udziału w ewentualnym referendum na temat nowej redakcji konstytucji.

Ideę zmian w rosyjskiej ustawie zasadniczej Władimir Putin ogłosił 15 stycznia w czasie swojego orędzia do połączonych izb rosyjskiego parlamentu. Grupa robocza do spraw przygotowania poprawek została bardzo szybko sformowana i pierwsze propozycje z jej strony zostały przyjęte już 23 stycznia przez Dumę Państwową w pierwszym czytaniu projektu poprawionej ustawy zasadniczej.

kommersant.ru/kresy.pl