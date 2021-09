Terlecki o polexicie: to byłoby wariactwo

Czołowy polityk PiS wykluczył wyjście Polski z UE. Według niego „w tej chwili” byłoby to „wariactwo”.

We wtorek w rozmowie z Polsatem News wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki odniósł się do propozycji złożonej PiS-owi przez szefa PO Donalda Tuska, dotyczącej konstytucyjnego zabezpieczenia członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Przypomnijmy, że propozycja Tuska zakłada wpisanie do art. 90 konstytucji, że dla wypowiedzenia umowy międzynarodowej potrzeba byłoby zarówno w Sejmie, jak i w Senacie większości 2/3 głosów. Tusk twierdził, że jeśli PiS rzeczywiście nie chce wyprowadzać Polski z UE, to powinien zgodzić się na jego propozycję.

Terlecki powiedział Polsatowi News, że pomysł Tuska jest z kategorii „fantastycznych”. Uzasadnił swoją opinię tym, że od lat nie można zebrać większości zdolnej do zmiany konstytucji.

Wicemarszałek Sejmu zapewniał, że obecnie polexit nie jest możliwy. „To byłoby wariactwo w tej chwili” – mówił. Jego zdaniem konstytucja wymaga uściślenia, ale nie rozwinął tej myśli.

Jak pisaliśmy, wcześniej zastępca rzecznika PiS Radosław Fogiel nie odrzucił propozycji Donalda Tuska. „Zdajemy sobie oczywiście sprawę, że jest to zagrywka propagandowa, niemniej propozycja zmiany konstytucji to propozycja daleko idąca. Jeśli mielibyśmy o tym rozmawiać, to są inne sprawy, które zdaniem Prawa i Sprawiedliwości powinny znaleźć się w ustawie zasadniczej” – powiedział Fogiel.

W środę 15 września Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości przyjął uchwałę „W sprawie przynależności Polski do Unii Europejskiej oraz suwerenności RP”, w której „jednoznacznie” powiązał przyszłość Polski z Unią Europejską. Jednocześnie w uchwale zaznaczono, że nie oznacza to zgody na „pozatraktatowy proces ograniczania suwerenności państwom członkowskim”.

Kresy.pl / polsatnews.pl