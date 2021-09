Tusk chce, by do wyjścia z UE potrzebna była większość 2/3 głosów. PiS: To propagandowa propozycja

W sobotę podczas konwencji Platformy Obywatelskiej Donald Tusk zaapelował do Jarosława Kaczyńskiego, by zmienić jeden przepis w konstytucji, co miałby zapobiec wyjściu Polski z Unii Europejskiej. Do wypowiedzi odniósł się zastępca rzecznika PiS Radosław Fogiel. „Jeśli mielibyśmy o tym rozmawiać, to są inne sprawy, które zdaniem Prawa i Sprawiedliwości powinny znaleźć się w ustawie zasadniczej” – powiedział.

Proponuję Jarosławowi Kaczyńskiemu, abyśmy wspólnie zmienili art. 90 konstytucji i wpisali, że wypowiedzenie umowy międzynarodowej odbywa się większością dwóch trzecich – powiedział Tusk, cytowany przez PAP. „Jeśli rzeczywiście nie chcą wyjścia Polski z UE, powinni się zgodzić” – dodał. Do sprawy odniósł się zastępca rzecznika PiS Radosław Fogiel. „Zdajemy sobie oczywiście sprawę, że jest to zagrywka propagandowa, niemniej propozycja zmiany konstytucji to propozycja daleko idąca. Jeśli mielibyśmy o tym rozmawiać, to są inne sprawy, które zdaniem Prawa i Sprawiedliwości powinny znaleźć się w ustawie zasadniczej” – powiedział Fogiel.

Pod koniec konwencji PO, lider partii powiedział: „PiS i Kaczyński chcą wyprowadzić Polskę z UE. Ja to wiem”. Wyraził opinię, że „Polska jest obecnie na granicy” przynależności. Jego zdaniem przypomina to sytuację w Wielkiej Brytanii przed referendum.

Zobacz także: Kaczyński: Chcemy być w UE, żadnego Polexitu nie będzie

Odniósł się do wypowiedzi wicemarszałka Sejmu i szefa klubu PiS Ryszarda Terleckiego o potrzebie współpracy, by „Unia była taka, jaka jest dla nas do przyjęcia, bo jeżeli pójdzie tak, jak się zanosi, że pójdzie, to musimy szukać rozwiązań drastycznych”.

„Unia w każdym wymiarze przeszkadza Kaczyńskiemu i PiS-owi. To co ich powstrzymuje, to wyłącznie to, że 80 procent Polaków jest przeciwko (wyjściu z UE)” – mówił Tusk. Jego zdaniem aby wyprowadzić Polskę z Unii „wystarczy jedno nocne głosowanie” i nawet zwykła większość głosów.

„Propozycja jest bardzo prosta” – szef PO zwrócił się do prezesa PiS. Wyraził opinię, że wystarczy zmienić jeden zapis w konstytucji. Artykuł 90 zakłada, że umowę międzynarodową, na podstawie której Polska może przekazać organizacji międzynarodowej lub organowi międzynarodowemu kompetencje organów władzy państwowej w niektórych sprawach, ratyfikuje się większością 2/3 w parlamencie – przypomniał szef PO. Zaproponował, by do konstytucji wpisać, że wypowiedzenie takiej umowy także wymaga większości 2/3.

„Proszę natychmiast zgodzić się na wspólne przedsięwzięcie – drobna zmiana w konstytucji, która pozwoli uniknąć ryzyka, że w nocy wyprowadzi się w Polskę z Unii” – podsumował.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Zobacz także: Brudziński: Nie wyobrażam sobie sytuacji, w której miałoby Polski nie być w UE

Do wypowiedzi Donalda Tuska odniósł się zastępca rzecznika PiS Radosław Fogiel. „Zdajemy sobie oczywiście sprawę, że jest to zagrywka propagandowa, niemniej propozycja zmiany konstytucji to propozycja daleko idąca. Jeśli mielibyśmy o tym rozmawiać, to są inne sprawy, które zdaniem Prawa i Sprawiedliwości powinny znaleźć się w ustawie zasadniczej” – powiedział.

„Są pewne kwestie regulowane już np. wyrokami Trybunału Konstytucyjnego, które warto by umieścić bezpośrednio w Konstytucji. Zatem pomimo propagandowego charakteru propozycji, skoro padła, odpowiednie władze PiS zajmą sią tym tematem” – dodał.

Zobacz także: Kaczyński: Żądanie PE i KE dot. wycofania wniosku z TK godzi w fundamenty naszej suwerenności

pap / wnp.pl / Kresy.pl