Kopalnia Turów: TSUE: Polska ma płacić KE 500 tys. euro kary dziennie

Polska ma płacić Komisji Europejskiej 500 tys. euro kary dziennie z powodu niewdrożenia środków tymczasowych oraz niezaprzestania wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów – postanowił Trybunał Sprawiedliwości UE w poniedziałek.

Ze względu na niezaprzestanie wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów, Polska zostaje zobowiązana do zapłaty na rzecz Komisji Europejskiej okresowej kary pieniężnej w wysokości 500 tys. euro dziennie. Tego rodzaju środek należy uznać za konieczny do wzmocnienia skuteczności środka tymczasowego zarządzonego postanowieniem z dnia 21 maja 2021 r. i odwiedzenia tego państwa członkowskiego od opóźniania dostosowania swojego zachowania do tego postanowienia – PAP cytuje postanowienie wydane przez wiceprezes Trybunału Rosario Silva de Lapuertę.

21 maja br. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zobowiązał Polskę do natychmiastowego zaprzestania wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów. Przychylił się tym samym do stanowiska Czech, które złożyły do TSUE pozew przeciwko Polsce w sprawie rozbudowy kopalni, twierdząc, że bardzo szkodzi ona środowisku i negatywnie wpływa na życie ludzi mieszkających w rejonie przygranicznym. Tego samego dnia Komisja Europejska stwierdziła, że polskie władze muszą zastosować się do orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE i natychmiast zaprzestać wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów, do czasu wydania prawomocnego wyroku.

„Ze względu na to, że Polska nie uczyniła zadość zobowiązaniom nałożonym na nią w tym postanowieniu, Republika Czeska wniosła, w dniu 7 czerwca 2021 r., o zasądzenie od Polski na rzecz budżetu Unii okresowej kary pieniężnej w wysokości 5 mln euro dziennie za uchybienie jej zobowiązaniom. Polska natomiast złożyła wniosek zmierzający do uchylenia tego postanowienia. W wydanym dzisiaj (w poniedziałek) postanowieniu wiceprezes Trybunału Rosario Silva de Lapuerta oddaliła ten wniosek Polski i zobowiązała to państwo członkowskie do zapłaty na rzecz Komisji Europejskiej okresowej kary pieniężnej (…)” – TSUE podaje w poniedziałkowym komunikacie prasowym.

„Tego rodzaju środek należy uznać za konieczny do wzmocnienia skuteczności środka tymczasowego zarządzonego postanowieniem z dnia 21 maja 2021 r. i odwiedzenia tego państwa członkowskiego od opóźniania dostosowania swojego zachowania do tego postanowienia” – dodano.

W komunikacie podkreślono, że kara będzie naliczana od dnia doręczenia Polsce postanowienia do chwili, w której „wspomniane państwo członkowskie zastosuje się do treści postanowienia wiceprezes Trybunału z dnia 21 maja 2021 r.”.

pap / wydarzenia.interia.pl / wnp.pl / rp.pl / Kresy.pl