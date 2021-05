KE: Polska musi wykonać postanowienie TSUE i zaprzestać wydobycia w kopalni Turów

Komisja Europejska twierdzi, że polskie władze muszą zastosować się do orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE i natychmiast zaprzestać wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów, do czasu wydania prawomocnego wyroku.

Jak informowaliśmy, w piątek Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zobowiązał Polskę do natychmiastowego zaprzestania wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów. Przychylił się tym samym do stanowiska Czech, które złożyły do TSUE pozew przeciwko Polsce w sprawie rozbudowy kopalni, twierdząc, że bardzo szkodzi ona środowisku i negatywnie wpływa na życie ludzi mieszkających w rejonie przygranicznym. Dotyczyło to głównie zaopatrzenia w wodę. Postanowienie ma charakter ostateczny i Polska nie może się od niego odwołać.

Tego samego dnia rzeczniczka Komisji Europejskiej, Viviane Loonela, przekazała RMF FM, że „polskie władze muszą zastosować się do środka tymczasowego Trybunału Sprawiedliwości UE nakazującego Polsce natychmiastowe zaprzestanie wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów do czasu wydania prawomocnego wyroku”. Zaznaczono też, że KE będzie monitorować wykonanie wydanego nakazu. Nie wiadomo, jak Komisja rozumie „natychmiastowe” wykonanie nakazu Trybunału.

Komisja Europejska monitoruje wykonywanie wyroków TSUE na podstawie zobowiązań traktatowych i w razie, gdy jakiś kraj się z tego nie wywiązuje, ma prawo wnioskować o nałożenie dziennych kar finansowych.

Według PGE, orzeczenie TSUE jest niewykonalne, gdyż państwo polskie nie może nakazać żadnej spółce prawa prywatnego zaprzestania legalnie prowadzonej działalności, ponieważ byłoby to naruszenie prawa. Spółka kategorycznie nie zgadza się też na zamknięcie kopalni. PGE podaje, że kompleks energetyczny Turów zapewnia do 7 proc. zapotrzebowania na energię w Polsce.

Zdaniem premiera Mateusza Morawieckiego, decyzja TSUE ws. kopalni Turów „jest niesprawiedliwa i niesłuszna” i zapowiedział, że jego rząd będzie temu przeciwdziałał. Uważa, że zamknięcie kopalni spowodowałoby miliardowe straty dla polskiej gospodarki.

Decyzję Trybunału krytycznie oceniają politycy Konfederacji i Solidarnej Polski. Ci pierwsi apelują do rządu, by uznał wyrok TSUE za nieobowiązujący dla Polski oraz do dalszego wydobycia węgla i produkcji energii elektrycznej w kopalni oraz elektrowni Turów. Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, lider Solidarnej Polski podkreślił, że decyzja TSUE uderza w suwerenność energetyczną Polski.

„Rada Liderów Konfederacji wzywa rząd Mateusza Morawieckiego do uznania wyroku TSUE za nieobowiązujący Rzeczpospolitą Polską oraz do kontynuowania wydobycia węgla i produkcji energii elektrycznej w kopalni oraz elektrowni Turów"

rmf24.pl / Kresy.pl