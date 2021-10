Morawiecki: Jesteśmy gotowi do rozmów z PO nt. proponowanych zmian w konstytucji dot. UE

W piątek premier Mateusz Morawiecki odpowiedział na pytanie, czy Prawo i Sprawiedliwość zamierza rozmawiać o zmianie konstytucji z liderem PO Donaldem Tuskiem. „Jesteśmy gotowi do takiej nowelizacji, jednocześnie gwarantującej suwerenność Polski” – oświadczył.

W piątek premier Mateusz Morawiecki w mediach społecznościowych odpowiadał w formule Q&A na pytania internautów. Morawiecki został zapytany m.in. o to, czy PiS zamierza rozmawiać z liderem PO Donaldem Tuskiem o zmianie konstytucji. Przypomnijmy, że w czasie wrześniowej konwencji Platformy Obywatelskiej Donald Tusk zaapelował do Jarosława Kaczyńskiego, by wspólnie zmienić jeden przepis w konstytucji, co miałby zapobiec wyjściu Polski z Unii Europejskiej. Chodzi o art. 90 Konstytucji i wpisanie, że wypowiedzenie umowy międzynarodowej odbywa się w Sejmie większością dwóch trzecich. „Co do nowelizacji konstytucji – jesteśmy gotowi do takiej nowelizacji, jednocześnie gwarantującej suwerenność Polski w jeszcze dalej posuniętym wymiarze, ponieważ niektórzy – ci zwłaszcza, którzy chcą pominąć role polskiej konstytucji – jak gdyby zapominają, jaką wartością jest nasza suwerenność” – odpowiedział, cytowany przez portal Interia.

„Dlatego jesteśmy gotowi do takiej dyskusji jednocześnie wskazując, że Polska jest suwerennym, wolnym, niepodległym krajem w UE i to ogromna wartość, której na pewno nie chcemy dać sobie odebrać” – dodał.

„Zresztą słyszymy coraz częściej z Europy Zachodniej, że Europa wtedy ma szanse przetrwać i być mocniejsza, jeśli będzie Europą ojczyzn i będzie się opierała o suwerenne państwa członkowskie” – mówił premier.

Premiera zapytano także, czy w Polsce powinno zostać przeprowadzone referendum w sprawie członkostwa w Unii Europejskiej. „To, co państwo od czasu do czasu słyszycie z ust posłów PO o polexicie to absolutny fake news, zupełne i całkowite kłamstwo. Ogromna większość Polek i Polaków chce być w UE. Nie ma żadnej poważnej siły politycznej, która by dzisiaj stawiała na jakikolwiek inny scenariusz” – odpowiedział.

„Chce, żeby Polska była w Unii Europejskiej, ale żeby ona się liczyła, żeby nasz kraj, nasze państwo liczyło jak najwięcej w Unii Europejskiej i dlatego myślę, że tak powinniśmy na to patrzeć. Rola Polski w UE, jak największe znaczenie Polski w UE, a nie jakieś fikcyjne dywagacje dotyczące tego, czy Polska być w UE, czy nie” – dodał.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Jak pisaliśmy, już wcześniej premier Mateusz Morawiecki deklarował, że jest gotów do rozmów z PO nt. zmian w konstytucji, które miałyby na celu utrudnienie ewentualnego trybu wyjścia z UE.

W ostatnim czasie dochodzi do eskalacji sporu na linii polski rząd – KE.

Przypomnijmy, że Trybunał Konstytucyjny orzekł w ubiegły czwartek o wyższości Konstytucji RP nad prawem unijnym oraz nad Traktatem o Unii Europejskiej (TUE). Uznał też za niezgodne z Konstytucją niektóre przepisy TUE. Komisja Europejska w reakcji na decyzję Trybunału Konstytucyjnego oświadczyła, że „prawo UE ma pierwszeństwo przed prawem krajowym, w tym przepisami konstytucyjnymi”, zaś KE nie zawaha się skorzystać z przysługujących jej uprawnień „w celu ochrony jednolitego stosowania i integralności prawa europejskiej wspólnoty”. Jak pisaliśmy, podobne wyroki, które wskazywały na wyższość prawa krajowego nad unijnym, zapadały także m.in. w Niemczech, Francji, Czechach, Włoszech, Hiszpanii oraz na Litwie.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

W środę rzecznik rządu Piotr Müller potwierdził wcześniejsze, nieoficjalne doniesienia i napisał na Twitterze, że „premier Mateusz Morawiecki skierował do przewodniczącego Parlamentu Europejskiego wniosek o udział w następnym posiedzeniu PE w celu przedstawienia stanowiska Polski w trakcie zaplanowanej debaty parlamentarnej”. Chodzi o zaplanowaną na przyszły wtorek debatę w PE, która będzie poświęcona skutkom orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego o wyższości polskiej Konstytucji nad prawem unijnym. Wcześniej stacja RMF FM podała, że szef rządu chce wystąpić na forum Parlamentu Europejskiego i że złożył wniosek w tej sprawie.

Zobacz także: Niemiecki ekspert: TSUE nie może orzekać o granicach kompetencji UE. To próba tworzenia superpaństwa

Dochodzi do tego wstrzymanie dla Polski wypłat z Unijnego Funduszu Odbudowy. Na początku września br. Komisja Europejska zdecydowała o wstrzymaniu wypłaty środków jakie zostały przydzielone Polsce w ramach Funduszu Obudowy. Unijny komisarz do spraw gospodarczych Paolo Gentiloni poinformował wówczas, że „Komisja Europejska wstrzymuje wypłatę 57 mld euro dla Polski, bo ma obawy o niezależność sądów i wolność mediów”. To środki finansowe przewidziane dla Polski w ramach Funduszu Obudowy stworzonego w ramach kompetencji UE w celu stymulowania gospodarek po przestojach związanych z pandemią koronawirusa.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Oglądaj także: Mecenas Nikodem Bernaciak: Działania UE mają charakter pozatraktatowy [+VIDEO]

Spór dotyczy także kwestii ideologicznych. Przypomnijmy, że na początku września Komisja Europejska zawiesiła rozmowy w sprawie funduszy dla polskich województw, których władze przyjęły uchwały sprzeciwiające się postulatom środowisk LGBT. Wcześniej zapowiadała to wiceszefowa KE Vera Jourova.

Zobacz także: Morawiecki: Polexit to fake news. Zobowiązania wynikające z prawa UE pozostają w mocy

W ostatnim czasie mamy do czynienia także ze sprawą kopalni Turów. Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł 20 września br., że Polska ma płacić Komisji Europejskiej 500 tys. euro kary dziennie z powodu niewdrożenia środków tymczasowych oraz niezaprzestania wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów.

Zobacz także: The Telegraph: UE przegra w sporze z Polską

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Przypomnijmy, że rzecznik Komisji Europejskiej zadeklarował w poniedziałek, że KE wyda „w odpowiednim czasie” wezwanie do zapłaty kar, które zostały nałożone na Polskę przez TSUE w związku z niezaprzestaniem wydobycia w kopalni Turów. „Kiedy otrzymamy od Komisji Europejskiej wezwanie do zapłaty, będziemy realizowali zapłatę w najdalszym możliwym terminie” – oświadczył w poniedziałek rzecznik rządu Piotr Müller.

Zobacz także: Redakcja Rz: Znaleźliśmy się na ścieżce Polexitu. To hańba na miarę Targowicy. Nie godzimy się na to

Oglądaj także: Dr Zych: Polska może stracić fundusze unijne z przyczyn ideologicznych [+VIDEO]

wydarzenia.interia.pl / Kresy.pl