Posłowie przyjęli w drugim czytaniu projekt ustawy o zmianie Konstytucji Białorusi

Na posiedzeniu Izby Reprezentantów Zgromadzenia Narodowego siódmej kadencji posłowie przyjęli w drugim czytaniu projekt ustawy „O zmianie konstytucji Republiki Białorusi” – poinformowała agencja informacyjna BiełTA.

Prezydent Białorusi 27 maja, zgodnie z częścią 1 artykułu 99 i artykułem 138 Konstytucji Białorusi, przedstawił Izbie Reprezentantów projekt ustawy „O zmianach w Konstytucji Republiki Białorusi”. Na podstawie art. 170 regulaminu Izby Reprezentantów powołano specjalną komisję do przygotowania projektu ustawy.

Specjalna komisja skierowała projekt ustawy do komisji stałych i do podpisania do głównego działu prawnego Sekretariatu Izby Reprezentantów. Otrzymane uwagi o charakterze technicznym zostały uwzględnione w tekście projektu dokumentu.

Ustawa ostatecznie przygotowana do rozpatrzenia w pierwszym czytaniu trafiła do Prezydenta. Nie otrzymano na jej temat żadnych dodatkowych uwag.

Oczekuje się, że dziś projekt ustawy zostanie rozpatrzony przez izbę wyższą białoruskiego parlamentu, która rozpocznie jesienną sesję 4 października po południu.

Planuje się, że projekt zaktualizowanej Konstytucji zostanie przedstawiony do 7 listopada. Pod koniec września, podczas specjalnego spotkania poświęconego nowej Konstytucji, Aleksander Łukaszenko polecił utworzyć osobną grupę ekspertów, którzy dopracują projekty zmian, a następnie przekażą je do rozpatrzenia i dyskusji.

Jak informowaliśmy, prezydent Białorusi Aleksandr Łukaszenko spotkał się 13 maja z wysokimi rangą członkami Komisji Konstytucyjnej Białorusi, w celu omówienia zasad nowej konstytucji Białorusi.

„Tworzymy Konstytucję przyszłości naszego państwa. Jeśli chcemy integralnego i sprawiedliwego państwa, potrzebujemy integralnej i uczciwej konstytucji, a droga do tej konstytucji również powinna być taka. Jeśli ludzie poprą nowy projekt Konstytucji, zostanie on uchwalony. Jeśli tego nie zrobią, będziemy trzymać się istniejącej konstytucji. Musimy jednak przekonać ludzi do poparcia naszego nowego projektu. Jeśli chcemy, aby ludzie to poparli, ten dokument powinien odpowiadać ich potrzebom” – powiedział Łukaszenko.

Aleksandr Łukaszenko zaznaczył też, że wiele będzie zależało od białoruskiej elity – „decydentów tego kraju na wszystkich szczeblach, środowiska prawniczego, wykształconych, mądrych i utalentowanych ludzi, którzy nie tylko zajmą stanowisko, ale też staną na czele”.

Aleksandr Łukaszenko zaznaczył również, że przy opracowywaniu nowej konstytucji z jego udziałem odbędzie się szczegółowa i gruntowna dyskusja na temat zmian w konstytucji: „Spotkamy się i przeczytamy ją rozdział po rozdziale, artykuł po artykule, zwracając szczególną uwagę na nowy rzeczy. Wyrażę swoją opinię. Wyrazicie swoją”.

Prezydent ostrzegł przed przygotowaniem konstytucji, która zawierałaby populistyczne poprawki potrzebne do przeforsowania dokumentu przez referendum. „Nie powinno tak być” – powiedział prezydent zwracając się do przewodniczącego Komisji Konstytucyjnej i Sądu Konstytucyjnego Piotra Miklaszewicza.

„Kluczowym zadaniem Komisji Konstytucyjnej jest znalezienie najlepszego sposobu redystrybucji kompetencji między prezydentem, rządem i parlamentem przy zachowaniu republiki prezydenckiej. Niektóre aspekty tej redystrybucji zostały omówione na dzisiejszym spotkaniu z prezydentem” – wyjaśnił Miklaszewicz. Jego zdaniem w pracach nad redystrybucją władzy ważne jest z jednej strony utrzymanie silnej władzy prezydenckiej, a z drugiej zwiększenie aktywności rządu i parlamentu.

Kresy.pl / sputnik.by / belta.by