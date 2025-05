Mentzen chce poprawek do konstytucji. Chodzi o sądownictwo

Sławomir Mentzen, kandydat Konfederacji na prezydenta, oświadczył w sobotę, że konieczne są zmiany w konstytucji, które “wyzerowałyby” obecne składy Krajowej Rady Sądownictwa, Sądu Najwyższego oraz Trybunału Konstytucyjnego.

W swoim wpisie na platformie X, opublikowanym w 234. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja, Mentzen przypomniał, że w 1791 roku Polacy próbowali ratować swój kraj poprzez reformę ustrojową. “Niestety było już za późno. Lata sporów, kłótni i egoizmu doprowadziły do zniszczenia Polski od środka” – zauważył.

Ostrzegł, że podobna sytuacja może się powtórzyć, jeśli nie zostaną wyciągnięte odpowiednie wnioski z historii. Jak zaznaczył, kondycja państwa ma bezpośredni wpływ na jego suwerenność i niepodległość.

W 1791 roku Polacy próbowali ratować własne państwo i uchwalili Konstytucję 3 maja. Niestety było już za późno. Lata sporów, kłótni i egoizmu doprowadziły do zniszczenia Polski od środka. Dziś historia może się powtórzyć. Jeśli nie wyciągniemy z niej lekcji, znów obudzimy się za… — Sławomir Mentzen (@SlawomirMentzen) May 3, 2025

Mentzen odniósł się do sporów wokół wymiaru sprawiedliwości. “Nie chcę, by przyszłe pokolenia pytały nas: dlaczego na to pozwoliliście? Dlatego mówię jasno: dość jałowej wojny o sądy, dość polityki PO-PiS-u, która niszczy Polskę od środka”. Oskarżył obie największe partie o działanie na własną korzyść kosztem państwa, co — jego zdaniem — cieszy zagraniczne stolice, takie jak Moskwa i Berlin.

Zadeklarował, że jako prezydent będzie zabiegał o “reset konstytucyjny” i zakończenie obecnego konfliktu wokół sądownictwa. Podkreślił, że sytuacja, w której władze kwestionują legalność Trybunału Konstytucyjnego czy wyroków Sądu Najwyższego, a także możliwość podważenia wyniku wyborów, osłabia Polskę. “Musimy wprowadzić poprawki do Konstytucji, które wyzerowałaby składy najważniejszych organów sądownictwa: Krajowej Rady Sądownictwa, Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego” – napisał.

