Rząd ogłosił nowe obostrzenia w związku z epidemią koronawirusa w Polsce

We wtorek premier Mateusz Morawiecki ogłosił wprowadzenie kolejnych obostrzeń w związku z rozprzestrzenianiem się w Polsce epidemii koronawirusa. „Musimy zrobić wszystko, żeby uniknąć najgorszego scenariusza. Dlatego, w wyniku naszych obserwacji i analiz, podjęliśmy kolejne decyzje dotyczące następnych obostrzeń” – oświadczył szef rządu podczas konferencji prasowej.

Premier poinformował o wprowadzeniu w Polsce kolejnych obostrzeń w związku z epidemią COVID-19. Jak podaje Państwowa Agencja Prasowa (PAP) zadeklarował, że jest to spowodowane chęcią uniknięcia katastrofalnej sytuacji, do jakiej doszło w wielu państwach w Europie i na świecie. „Docierają do nas informacje o kolejnych zakażonych osobach i ofiarach śmiertelnych pandemii. Chcemy za wszelką cenę uniknąć tego, co spotkało naszych partnerów w Europie Zachodniej. Chcemy być przygotowani na rosnącą liczbę zakażeń i jednocześnie spłaszczać krzywą przyrostu zakażeń, by nie doszło do takich sytuacji, jak we Włoszech czy Hiszpanii” – oznajmił premier Morawiecki.

„Musimy dalej ograniczać dystans społeczny i stąd wynikają kolejne ograniczenia. Być może teraz jest ten najtrudniejszy moment w rozwoju epidemii. Widzimy duże przyrosty i one będą jeszcze wyższe” – zaznaczył szef rządu.

W przestrzeni publicznej zaczyna obowiązywać wymóg utrzymania odległości co najmniej 2 metrów pomiędzy dwoma osobami – także w kontekście bliskich i rodziny. Z tego obostrzenia wyłączeni są jedynie rodzice dzieci wymagających opieki (do 13. roku życia) oraz osoby niepełnosprawne oraz nie mogące poruszać się samodzielnie, a także ich opiekunowie.

Od 1 kwietnia osoby poniżej 18 roku życia mogą wychodzić z domu jedynie pod opieką osoby dorosłej.

Ograniczony zostanie także dostęp do plaż, parków, bulwarów i miejsc rekreacyjnych. Nieczynne będą także wypożyczalnie miejskich rowerów.

Zawieszona zostaje działalność salonów fryzjerskich, kosmetycznych oraz studiów tatuaży. Obowiązuje zakaz wykonywania masaży oraz zabiegów rehabilitacyjnych (z wyjątkiem sytuacji gdy rehabilitacja jest konieczna ze względu na stan zdrowia pacjenta).

Zmienione zostają także zasady robienia zakupów w sklepach stacjonarnych. Do każdego sklepu lub zakładu usługowego mogą wejść maksymalnie 3 osoby na jedną kasę. Oznacza to, że jeśli w sklepie jest 5 kas, to w jednym momencie na terenie sklepu może przebywać 15 klientów. Jeśli w banku są 3 stanowiska obsługi, to w jednym momencie na terenie banku może przebywać 9 osób.

Podobne zaostrzenia dotkną także targów, straganów i bazarków. Z tą różnicą, że liczba osób przebywających na targu nie może być większa niż trzykrotność liczby punktów handlowych. Jeśli więc na osiedlowym bazarze jest 20 takich punktów, to na jego terenie może przebywać w jednym momencie maksymalnie 60 klientów.

Na terenie poczty może przebywać w jednym momencie tyle osób, ile wynosi liczba okienek pocztowych pomnożona przez 2. Jeśli w placówce jest 5 okienek, wówczas w jednym momencie na jej terenie może przebywać 10 osób.

W weekendy wielkopowierzchniowe sklepy budowlane będą zamknięte. Natomiast wszystkie sklepy będą się musiały dostosować do nowych, ostrzejszych zasad bezpieczeństwa.Od 2 kwietnia (czwartek) wszyscy klienci będą robić zakupy w jednorazowych rękawiczkach. W godzinach od 10:00 do 12:00 sklepy i punkty usługowe mogą przyjmować i obsługiwać jedynie osoby powyżej 65 roku życia. W pozostałych godzinach sklepy i lokale usługowe są dostępne dla wszystkich. W tym dla osób powyżej 65. roku życia.

Hotele i inne miejsca noclegowe (działające na zasadzie wynajmu krótkoterminowego) zostają zamknięte. Mogą one funkcjonować tylko i wyłącznie wtedy, gdy przebywają w nich osoby w kwarantannie lub izolacji, a także gdy przebywa w nich personel medyczny. Goście, którzy są zakwaterowani w tych obiektach w momencie wejścia w życie nowych przepisów, muszą się wykwaterować do czwartku, 2 kwietnia 2020 roku. Nie dotyczy to jednak osób, które są w delegacji i korzystają z usług noclegowych w ramach wykonywania obowiązków służbowych. Dla tych osób hotele pozostają otwarte.

Rząd rozszerza także listę osób, które będą podlegały obowiązkowej kwarantannie domowej. Będą nią objęci wszyscy, którzy mieszkają z osobą kierowaną na kwarantannę. Zasady będą obowiązywały osoby, które przebywają w jednym mieszkaniu z osobami kierowanymi na kwarantannę od środy 1 kwietnia 2020. Jeśli więc jeden z domowników (współlokatorów) poddany zostanie kwarantannie od 1 kwietnia 2020 z powodu powrotu z zagranicy lub kontaktu z zarażonym, inni domownicy również będą musieli ją odbyć.

W mocy nadal jednak pozostają ograniczenia w przemieszczaniu się wszystkich osób. W dalszym ciągu nie można wychodzić z domu z wyjątkiem: dojazdu do pracy, wolontariatu na rzecz walki z COVID-19 oraz załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego.

Instytucje publiczne swoje obowiązki będą wykonywały zdalnie. Wyjątek mogą stanowić jedynie czynności, w których praca zdalna nie gwarantuje możliwości realizacji ich kluczowych obowiązków.

W zbiorowym transporcie publicznym obowiązuje już zasada „tyle pasażerów, ile połowa miejsc siedzących w pojeździe”. Wymóg ten zostaje rozszerzony także na pojazdy, które mają więcej niż 9 miejsc siedzących, w tym transport niepubliczny – np. dowożących do pracy w zorganizowany sposób, czy prywatnych przewoźników. Ograniczenie wchodzi w życie w czwartek, 2 kwietnia 2020 roku i nie dotyczy samochodów osobowych.

Pracodawcy będą zobligowani do zapewnienia dodatkowych środków bezpieczeństwa swoim pracownikom. Stanowiska pracy poszczególnych osób muszą być oddalone od siebie o co najmniej 1,5 metra. Pracownicy mają obowiązek używania rękawiczek. Muszą mieć także dostęp do płynów dezynfekujących. Na stronie rządu czytamy, że przepisy dotyczące miejsc pracy będą obowiązywały od 2 kwietnia.

