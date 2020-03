Rząd zakazuje wychodzenia z domu i jakichkolwiek zgromadzeń

Premier Mateusz Morawiecki ogłosił we wtorek nowe, ostrzejsze środki walki z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Władze zakazały zbierania się w grupach większych niż dwuosobowe.

W czasie konferencji prasowej premier Morawiecki oraz minister zdrowia Łukasz Szumowski ogłosili nowe środki wdrażania generalnej kwarantanny. Od 25 marca w Polsce będzie obowiązywał zakaz wychodzenia z domu za wyjątkiem konieczności wykonania niezbędnych zakupów i w „niezbędnych sprawach życia codziennego” czy wykonywania pracy. Podobnie jak w Niemczech w przestrzeni publicznej nie będzie można zbierać się w grupach większych niż dwuosobowe. Nie dotyczy to przebywania z rodziną we własnym domu. W kościołach, w nabożeństwach będzie mogło brać udział do pięciu osób. „Wszystkie inne działania poza wyjściem do pracy, apteki, wyprowadzenia psa na spacer – odłóżmy na później” – zaapelował premier.

Premier przypomniał, że piesi powinni poruszać się w przestrzeni publicznej zachowując od siebie odległość co najmniej 1,5 m. Nowe reguły powinny być wprowadzone także w pojazdach transportu publicznego – ” Będą ograniczenia dotyczące poruszania się w komunikacji publicznej – tylko miejsca siedzące, podzielone przez dwa; w tramwaju czy autobusie i wszystkich środkach komunikacji publicznej nie może być tłoku, musi być dystans”. Morawiecki zaapelował do wszystkich samorządów aby zorganizowały transport publiczny w ten sposób by można było w pojazdach przestrzegać tych zasad.

„Wszystkie modele pokazują, że musimy radykalnie ograniczyć możliwość kontaktów międzyludzkich” – tłumaczył minister Szumowski – „Jeżeli nie ograniczymy zgromadzeń do zera, nie ograniczymy wyjść z domu praktycznie do zera, nie uda nam się uratować ludzkich żyć”. W alarmistycznym tonie wypowiadał się także premier – „Ten efekt, który dziś mamy, pewnego mniejszego przyrostu, niż jeszcze się spodziewaliśmy, nie może nas usypiać. To, że podjęliśmy działania szybciej przed innymi […], to nie może być dla nas powód, żeby zasypiać gruszki w popiele, żeby być uspokojonymi”.

Zakaz gromadzenie się będzie egzekwowany przez policję. Kara za niestosowanie się do tego przepisu może wynieść do 5 tys. zł. grzywny. Obostrzenia zawarte w nowy rozporządzeniu mają obowiązywać co najmniej do 11 kwietnia.

