[Obostrzenia]: Dworczyk: Nie potrafię odpowiedzieć na pytanie, dlaczego kasyna pozostają nadal otwarte

Z powodu drugiej fali pandemii koronawirusa, w kraju zamykane są kolejne gałęzie gospodarki. Michał Dworczyk, szef kancelarii premiera przyznał na antenie TVN24, że nie potrafi odpowiedzieć na pytanie, dlaczego kasyna pozostają nadal otwarte.

Najnowsze rozporządzenie rządu przewiduje zamknięcie galerii handlowych. Wspomniany stan rzeczy zacznie obowiązywać od 28 grudnia i potrwa do 17 stycznia. Utrzymany zostaje także zakaz funkcjonowania siłowni i basenów. Branża gastronomiczna i hotelarska pracuje w bardzo ograniczonym zakresie. Mimo to kasyna pozostają nadal otwarte. Mogą funkcjonować pod warunkiem zachowania limitu osób, które przebywają tam jednocześnie (jedna osoba na 15 metrów kwadratowych powierzchni). Szef KPRM Michał Dworczyk został zapytany we wtorek na antenie TVN 24 o powody takiego stanu rzeczy. „Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie” – przyznał Dworczyk.

Podkreślił, że „nie pracował nad ostatnimi regulacjami w tej sprawie”. „Najwyraźniej – jedynie tak mogę sobie to wytłumaczyć – zdefiniowano, że nie dochodzi tam [w kasynach – przyp. red.] do zbyt wielu zakażeń – powiedział Dworczyk” – dodał.

Zaznaczył, że „za każdym razem jest tak, że podjęcie takich decyzji jest poprzedzone analizą i dyskusją z ekspertami, którzy przedstawiają rekomendacje”. „Na podstawie tych rekomendacji rządowy zespół zarządzania kryzysowego przyjmuje decyzje, które później są przekładane na rozporządzenie Rady Ministrów” – powiedział Dworczyk.

W połowie marca kasyna zostały zamknięte. Taki stan rzeczy trwał do 18 maja (wówczas rozpoczęło się „odmrażanie” gospodarki).

Aktualnie pomimo wielu ograniczeń, które są wprowadzane w przypadku innych branż, kasyna pozostają otwarte.

