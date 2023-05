WHO ogłosiła koniec pandemii Covid-19

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła w piątek koniec pandemii Covid-19. Szef WHO poinformował o “zakończenia stanu zagrożenia zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym”.

Szef WHO ogłosił w piątek, że pandemia COVID-19 dobiegła końca. “Wczoraj Komitet ds. Sytuacji Nadzwyczajnych spotkał się po raz 15. i zalecił mi ogłoszenie zakończenia stanu zagrożenia zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym. Przyjąłem tę radę” – napisał dyrektor generalny organizacji Tedros Adhanom Ghebreyesus na jej oficjalnym profilu na Twitterze.

Jak dodał, “nie oznacza to jednak, że COVID-19 przestał być globalnym zagrożeniem dla zdrowia”. “W zeszłym tygodniu COVID-19 odbierał życie co trzy minuty – i to tylko zgony, o których wiemy” – zaznaczył.

“Yesterday, the Emergency Committee met for the 15th time and recommended to me that I declare an end to the public health emergency of international concern. I have accepted that advice”-@DrTedros #COVID19 pic.twitter.com/esKKKOb1TZ

