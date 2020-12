Minister zdrowia: będzie zakaz opuszczania domu w Sylwestra

Minister zdrowia Adam Niedzielski ogłosił wprowadzenie kolejnych ograniczeń w związku z epidemią koronawirusa. Od 28 grudnia do 17 stycznia będzie obowiązywać „narodowa kwarantanna” a w sylwestrową noc nie będzie można wychodzić z domu.

Jak podaje portal Interia, minister Niedzielski na czwartkowej konferencji prasowej mówił, że liczba zakażeń ustabilizowała się na poziomie średnio 10 tysięcy zakażeń dziennie. Według niego nie można wykluczyć, że następne dni i tygodnie będą jeszcze trudniejsze, ponieważ efekty szczepień będą zauważalne dopiero w styczniu i lutym.

Według ministra zdrowia ewentualna trzecia fala epidemii rozpoczynająca się z poziomu 10 tys. zarażeń dziennie, będzie oznaczała przekroczenie zdolności służby zdrowia do obsłużenia wszystkich pacjentów. W związku z tym Niedzielski apelował o odpowiedzialność.

„Wiem jednak, że same apele to za mało. Dlatego od 28 grudnia do 17 stycznia wprowadzamy kwarantannę narodową” – mówił Niedzielski. W tym czasie mają być zamknięte galerie handlowe, z wyjątkiem m.in. sklepów spożywczych i drogerii, hotele (także dla osób wyjeżdżających służbowo) oraz stoki narciarskie. Minister Niedzielski zwracał uwagę, że w ostatnim czasie w internecie reklamowano służbowy wypoczynek w okresie świąt i ferii.

Kolejnym ograniczeniem będzie zakaz przemieszczania się w noc sylwestrową – od godziny 19. w Sylwestra do godziny 6. w Nowy Rok. Dozwolone w tym czasie będą jedynie wyjścia z domu w celu zaspokojenia nagłych potrzeb, np. do apteki, bądź w celu zawodowym. Niedzielski nie ukrywał, że chodzi o to, by Polacy pozostali w Sylwestra w domu.

Rząd wprowadzi także obowiązek 10-dniowej kwarantanny dla osób, które przyjadą do Polski transportem zorganizowanym.

