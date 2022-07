Xi odrzucił zaproszenie Putina? Kreml zaprzecza

Prezydent Chin, Xi Jinping odrzucił zaproszenie ze strony Władimira Putina do złożenia wizyty w Rosji – podały japońskie media. Kremla zaprzecza i twierdzi, że spotkanie jest obecnie niemożliwe z powodu obowiązujących w Chinach restrykcji przeciwepidemicznych.

We wtorek japońskie media podały, że prezydent Chin, Xi Jinping, odrzucił zaproszenie do złożenia wizyty w Rosji ze strony jej prezydenta, Władimira Putina. Zaproszenie miało zostać wystosowane w połowie czerwca, podczas rozmowy obu przywódców. Strona chińska miała tłumaczyć swoją odmowę trwającą pandemią koronawirusa.

Do sprawy odniósł się we wtorek rzecznik Kremla, Dmitrij Pieskow, twierdząc, że doniesienia medialne w sprawie odrzucenia zaproszenia do Rosji przez Xi są nieprawdziwe.

– To całkowicie nieprawdziwe – powiedział Pieskow. Dodał, że wszelkie wzajemne wizyty zostaną złożone, gdy tylko strona chińska zacznie stopniowo znosić restrykcje, wprowadzone z powodu pandemii COVID-19.

– Chodzi o to, że pewne antycovidowe restrykcje wciąż obowiązują w Chinach. To całkowicie normalne i zrozumiałe. Wciąż aktualne jest zaproszenie dla Putina do odwiedzenia Chin i dla Xi Jinpinga do odwiedzenia Rosji. Wszystkie wizyty się odbędą, gdy te obostrzenia zostaną złagodzone – zaznaczył.



Część mediów zwraca uwagę, że sam Putin nadal bardzo poważnie podchodzi do kwestii bezpieczeństwa epidemicznego i stąd Kreml stosuje liczne środki, mające maksymalnie zmniejszyć możliwość zarażenia się rosyjskiego prezydenta SARS-CoV-2.

Jak pisaliśmy, w tym tygodniu władze Rosji zadecydowały otworzyć granice przymknięte dla obywateli większości państw z powodu pandemii koronawirusa. Już wcześniej sztab operacyjny do spraw walki z koronawirusem zadecydował, że z dniem 14 lipca zniesione zostaną ograniczenia wjazdu do Rosji drogą lotniczą i morską. Nadal jednak od przekraczających granicę rosyjscy funkcjonariusze wymagać będą posiadania negatywnego wyniku testu PCR.. Sztab zwolnił we wtorek z obowiązku jego okazania wyłącznie obywateli Białorusi.

Dodajmy, że na początku czerwca br. w Szanghaju zakończył się restrykcyjny lockdown. Chińskie mega-miasto pozostawało objęte obostrzeniami przez dwa miesiące. Wprowadzono go je największej fali koronawirusa w Chinach, jaka była związana z pojawieniem się w tym państwie wariantu Omicron. Władze ChRL postanowiły trzymać się swojej polityki „Zero-COVID” w myśl, której podejmuje się ostre środki na rzecz całkowitej eliminacji zakażeń na obszarze państwa. Zwracaliśmy uwagę, że koniec lockdownu w Szanghaju niesie nadzieję dla światowej gospodarki.

TASS / Kresy.pl