Kancelaria Premiera złożyła gratulacje „osobom uczniowskim”

Gratulujemy wszystkim osobom uczniowskim oraz życzymy bezpiecznych i niezapomnianych wakacji – brzmiała treść wpisu zamieszczonego w sieci przez Kancelarię Premiera.

W piątek w związku z zakończeniem roku szkolnego na profilu Kancelarii Premiera pojawił się post z gratulacjami dla uczniów. W treści KPRM złożyła z tej okazji gratulacje… „osobom uczniowskim”.

„Gratulujemy wszystkim osobom uczniowskim oraz życzymy bezpiecznych i niezapomnianych wakacji” – brzmiała treść wpisu. Dołączono do niego grafikę z dwiema uczennicami i jednym uczniem. Dodajmy, że używanie tego rodzaju sformułowań jest charakterystyczne dla specyficznej nowomowy zwolenników ideologii gender.

Wpis wywołał szereg reakcji i komentarzy wśród internautów. Po pewnym czasie post został skasowany. Sprawę jednak dalej komentowano.

„Osoby uczniowskie” – tak, to im Kancelaria Premiera Tuska składała gratulacje z okazji zakończenia roku szkolnego. Nie uczniom – a „osobom uczniowskim”. Ktoś poszedł po rozum do głowy i wpis skasował. Ale kto wymyślił tę pierwszą wersję? Co to za promocja ideolo w urzędzie? pic.twitter.com/iG2Hzkjyp2 — Paweł Ozdoba (@PawelOzdoba) June 21, 2024

Przypomnijmy, że tegoroczna edycja rankingu “Szkół Przyjaznych LGBTQ+” objęta została patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej, nowo utworzonego przez rząd premiera Donalda Tuska Ministerstwa Równości oraz Rzecznika Praw Dziecka.

Z kolei miesiąc temu pisaliśmy, że przedstawicielka polskiego rządu, minister równości Katarzyna Kotula, podpisała się pod deklaracją, wzywającą m.in. do uznania związków jednopłciowych w całej UE. Pod dokumentem nie podpisali się przedstawiciele takich państwa jak: Węgier, Rumunii, Włoch, Chorwacji, Litwy i Czech.

Parę miesięcy wcześniej Katarzyna Kotula, minister ds. równości zaznaczyła, że penalizacja tzw. mowy nienawiści ze względu na orientację seksualną jest konieczna w związku z nadchodzącą dyskusją o legalizacji w Polsce związków jednopłciowych, a w przyszłości tzw. homomałżeństw.

Później wiceminister Śmiszek zapowiedział, że „mowa nienawiści” względem homoseksualistów będzie ścigana z oskarżenia publicznego, „Przyszedł czas, żeby zakazać obrzydliwych, homofobicznych, dyskryminacyjnych wypowiedzi w przestrzeni publicznej” – oświadczył. Według niego to sąd ma decydować, co jest “mową nienawiści”, a co nie – ściganie będzie z oskarżenia publicznego.

