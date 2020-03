Niemcy chcą przeznaczyć ponad 800 mld euro na ratowanie gospodarki

Według agencji AFP, niemiecki rząd zamierza przeznaczyć 822 mld euro na ratowanie gospodarki, celem złagodzenia skutków pandemii Covid-19. Prognozy wzrostu gospodarczego wskazują, że sytuacja może doprowadzić do recesji, a być może wręcz do gospodarczej katastrofy.

Jak podała w sobotę AFP, 822 mld euro, jakie planuje wyasygnować rząd Niemiec, ma zostać przeznaczone na wsparcie dla niemieckich przedsiębiorstw i pracowników. Formalnie rząd Angeli ma ogłosić wdrożenie planu już w poniedziałek.

Pakiet pomocowy ma dotyczyć też dużych przedsiębiorstw. Zaznacza się, że może to łączyć się z tymczasowym objęciem części ich udziałów przez niemieckie państwo.

Niemiecki dziennik „Der Spiegel” napisał w piątek, że rząd federalny planuje uruchomić około 500 mld euro dla firm oraz dodatkowe 40 mld euro dla mikroprzedsiębiorców na pomoc w przetrwaniu kryzysu gospodarczego, wywołanego pandemią koronawirusa. Specjalny fundusz zasilony sumą 500 mld euro miałby posłużyć udzielaniu przez skarb państwa gwarancji firmom, których wypłacalność zostanie zagrożona.

Żeby sfinansować pakiet pomocowy, rząd Niemiec pożyczy w 2020 roku na rynkach finansowych dodatkowe 156 mld euro. AFP zwraca uwagę, że oznacza to czasowe zniesienie konstytucyjnych limitów odnośnie skali zadłużenia państwa. Od czasu ostatniego kryzysu finansowego obowiązuje, na mocy konstytucji, deficyt strukturalny nie większy niż 0,35 proc. PKB, ale może on zostać uchylony w sytuacji nadzwyczajnej.

Również w piątek szef niemieckiego ministerstwa finansów, Olaf Scholtz, zapowiedział zaciągnięcie przez państwo dodatkowych kredytów.

Według danych z soboty wieczorem, opublikowanych przez Instytut Roberta Kocha, w ciągu ostatniej doby zmarło w Niemczech 16 osób zakażonych koronawirusem, co oznacza, że bilans ofiar śmiertelnych wzrósł do 47. Łącznie liczba osób, u których zdiagnozowano Covid-19, wynosi już ponad 16,6 tys.

Przypomnijmy, że według Reutersa, pandemia koronawirusa spowodowała w Niemczech największy spadek oczekiwań dotyczących klimatu inwestycyjnego w historii. Z wstępnych wyników najnowszego badania instytutu Ifo wynika, że indeks klimatu inwestycyjnego w Niemczech spadł z 96,0 w lutym do 87,7 w marcu. To najwyższy spadek tego indeksu od 1991 roku i najniższy poziom od recesji w 2009 roku. Według szefa Ifo, „niemiecka gospodarka zbliża się do recesji”.

Z kolei największe niemieckie instytuty gospodarcze rewidują swoje prognozy odnośnie wzrostu gospodarczego. Nowe przewidywania wahają się od lekkiej recesji do gospodarczej katastrofy. W optymistycznym scenariuszu Ifo niemiecka gospodarka skurczy się w tym roku o co najmniej 1,5 proc. Czarny scenariusz mówi o 6-procentowym spadku. Instytut IfW wieszczy spadek PKB Niemiec od 4,5 do 9 proc. Najniższy spadek przepowiada ośrodek DIW (-0,1 proc.), zaznaczając jednak, że prognoza jest oparta na optymistycznym założeniu, że po gwałtownym spadku gospodarka szybko odrobi straty. Jeśli niepewność się utrzyma, recesja może być znacznie poważniejsza.

forsal.pl / Kresy.pl