Niemcy: skazano byłego strażnika obozu Sachsenhausen – ma 101 lat

Rada przyjęła ostateczne regulacje, których celem jest zapewnienie, że magazyny gazu ziemnego w Unii Europejskiej zostaną zapełnione przed sezonem zimowym i będą mogły być dzielone między państwa członkowskie "w duchu solidarności, pomimo zakłóceń na rynku gazu". Na stronie internetowej Rady określono to jako "ważny krok we wzmacnianiu bezpieczeństwa dostaw energii do UE w kontekście wojny na Ukrainie".

Nowe regulacje zakładają, że "podziemne magazyny gazu na terytorium państw członkowskich muszą być wypełnione do co najmniej 80 proc. ich pojemności przed zimą 2022/2023 r. i do 90 proc. przed kolejnymi okresami zimowymi". Choć już na ten rok wyznaczono dla UE ambitniejszy cel koordynowania współpracy państw członkowskich aby zapełnić 85 proc. całkowitej pojemności podziemnych magazynów gazu we wspólnocie.