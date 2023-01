Przewodnicząca komisji obrony Bundestagu wzywa do przekazania Marderów Ukrainie

Przewodnicząca komisji obrony niemieckiego Bundestagu wezwała do natychmiastowego przekazania Ukrainie Bojowych Wozów Piechoty Marder. Marder ma być dostępny w wystarczających ilościach w magazynach Bundeswehry.

Jak poinformował w czwartek Süddeutsche Zeitung, przewodnicząca komisji obrony niemieckiego Bundestagu wezwała do natychmiastowego przekazania Ukrainie Bojowych Wozów Piechoty Marder. Marder ma być dostępny w wystarczających ilościach w magazynach Bundeswehry.

Marie-Agnes Strack-Zimmerman, przewodnicząca komisji obrony niemieckiego Bundestagu, poparła pomysł przeniesienia na Ukrainę bojowych wozów piechoty Marder.

Według Süddeutsche Zeitung to nie pierwszy raz, kiedy polityk Wolnej Partii Demokratycznej lobbuje w Bundestagu na rzecz interesów Ukrainy.

„Powinniśmy teraz rozpocząć przerzut bojowego wozu piechoty Marder na Ukrainę i natychmiast rozpocząć jego eksploatację… Zdecydowanie musimy działać teraz” – powiedziała Strak-Zimmerman.

Przedstawicielka niemieckiego parlamentu pochwaliła decyzję Francji o przekazaniu „czołgu kołowego” Ukrainie.

Jak poinformowała w środę Ukraińska Prawda powołując się na służbę prasową Pałacu Elizejskiego, Emmanuel Macron zapowiedział podczas rozmowy telefonicznej z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, że Francja dostarczy Ukrainie transportery opancerzone AMX-10 RC, które również zaliczane są do czołgów kołowych.

Prezydent Francji podjął decyzję o rozszerzeniu pomocy wojskowej udzielonej Ukrainie, wyrażając zgodę na dostawę lekkich czołgów bojowych AMX-10 RC – czytamy.

To będzie pierwszy raz gdy Siły Zbrojne Ukrainy zostaną wyposażone w czołgi produkcji zachodniej. Notka prasowa nie wyjaśnia, ile sztuk sprzętu wojskowego trafi na Ukrainę ani kiedy to nastąpi.

Had a long and detailed conversation with President of France @EmmanuelMacron on the current situation. Thanked for the decision to transfer light tanks and Bastion APCs to Ukraine, as well as for intensifying work with partners in the same direction. 1/2

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 4, 2023