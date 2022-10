Media: Ruchy rosyjskiego okrętu z „bronią apokalipsy” i „pociągu nuklearnego” [+VIDEO]

Uzbrojony w broń jądrową rosyjski okręt podwodny K-329 Biełgorod ma znajdować się w pobliżu Arktyki, gdzie przeprowadzi „tajne testy”. Zachodnie wywiady analizują wysyłane przez Rosję sygnały dotyczące użycia broni jądrowej – pisze The Moscow Times. Informacje na temat okrętu podał w niedzielę jako pierwszy włoski dziennik La Repubblica. W ostatnich dniach w sieci pojawiły się także materiały mające przedstawiać rosyjski „pociąg nuklearny”, zmierzający w kierunku Ukrainy.

Rosyjski K-329 Biełgorod to najdłuższy okręt podwodny na świecie. Został zwodowany w lipcu br. Jest wyposażony w torpedy „Posejdon” o napędzie atomowym (nazywane „bronią apokalipsy”), uzbrojone w głowicę jądrową. Według niedzielnych informacji włoskiego dziennika La Repubblica, zachodni wywiad uważa, że ​​Biełgorod znajduje się na wodach w pobliżu Arktyki w celu przeprowadzenia „serii tajnych testów”.

Brytyjski The Times sugeruje z kolei, że testy „Posejdona” mogą odbyć się na Morzu Czarnym, bliżej państw członkowskich NATO.

W ostatnich dniach w mediach społecznościowych pojawiły się także doniesienia o rosyjskim pociągu ze sprzętem wojskowym, który według analityków należy do jednostki nuklearnej.

Do sieci trafiły materiały przedstawiające dużych rozmiarów pociąg towarowy przewożący specjalistyczny sprzęt wojskowy. Brytyjski dziennik Daily Mail zwraca uwagę, że nadzór nad transportowanym sprzętem posiadają urzędnicy z tego departamentu Ministerstwa Obrony Rosji, który odpowiada jednocześnie za kwestie nuklearne.

Zobacz także: ISW: Nuklearne groźby Putina nie będą skuteczne

🇷🇺 Another railroad train with military equipment going to the front line by rail somewhere in central Russia. pic.twitter.com/3g3nWhTEtT

Pociąg przewozi m.in. transportery opancerzone APC BPM-97. Konwój zaobserwowano w centralnej części Rosji. Zdaniem gazety za sprzęt transportowany pociągiem odpowiada 12. Główna Dyrekcja Rosyjskiego Ministerstwa Obrony, która zajmuje się także przechowywaniem, konserwacją i dostarczaniem broni m.in. Strategicznym Siłom Rakietowym mającym kontrolę nad bronią jądrową.

Analityk wojskowy Konrad Muzyka uważa, że próba rozmieszczenia takiego sprzętu może być sygnałem dla Zachodu, że Rosja dąży do eskalacji konfliktu na Ukrainie. Nie musi być jednak związana z zamiarem użycia broni nuklearnej. Może oznaczać też przygotowania Rosji do przeprowadzenia ćwiczeń strategicznego odstraszania GROM.

This „another train with military equipment” is actually carrying kit belonging to the 12th Main Directorate of the Russian MoD. The directorate is responsible for nuclear munitions, their storage, maintenance, transport, and issuance to units. 1/ https://t.co/41QlVUpEGO

— Konrad Muzyka – Rochan Consulting (@konrad_muzyka) October 2, 2022