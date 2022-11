Słowacja dostarczyła Ukrainie kolejną armatohaubicę Zuzana 2 [+FOTO/VIDEO]

Słowacja dostarczyła Ukrainie kolejną kołową samobieżną armatohaubicę Zuzana 2 – poinformował o tym w piątek minister obrony Słowacji Jaroslav Nad.

Glad to confirm that already 7th Zuzana 2 #Howitzer was delivered to #Ukrainian armed forces & is ready to protect innocent lives. 🇸🇰🤝🇺🇦 #WeStandWithUkraine @DefenceU @Slovakia_NATO @oleksiireznikov pic.twitter.com/GcHIQDa1mW

— Jaro Nad (@JaroNad) November 18, 2022