Zełenski: Jestem gotów negocjować z Putinem. Niepowodzenie oznaczać będzie III wojnę światową

Agencja Reuters zwraca uwagę, że Japonia i Indie są stronami Quad (Quadrilateral Security Dialogue - czterostronny dialog bezpieczeństwa), do którego należą także USA i Australia. Indie to jedyny członek Quad, który nie potępił bezpośrednio rosyjskiej inwazji na Ukrainę. "Jednostronna zmiana międzynarodowego status quo w żadnej części świata nie może być tolerowana. Konieczne jest dążenie do pokojowego rozwiązania sporów w oparciu o prawo międzynarodowe" - napisali premierzy Indii i Japonii we wspólnym oświadczeniu, które zostało wydane po spotkaniu. Wspólnie zaapelowali także o „natychmiastowe przerwanie przemocy”. W czasie rozmów premier Japonii wezwał przywódcę Indii do zajęcia bardziej zdecydowanego stanowiska w kwestii rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Harsh Vardhan Shringla, minister spraw zagranicznych Indii, poinformował po spotkaniu, że obaj przywódcy "omówili szersze implikacje konfliktu, zwłaszcza dla regionu Indo-Pacyfiku. Podkreślili znaczenie bezpieczeństwa i ochrony obiektów jądrowych na Ukrainie".