Rosjanie używają izraelskich dronów. Zełenski w Knesecie: na Kremlu mówi się o „ostatecznym rozwiązaniu kwestii ukraińskiej”

Siły rosyjskie używają na Ukrainie dronów produkowanych na izraelskiej licencji. Jednocześnie Izrael odmawia dostarczenia uzbrojenia Kijowowi. Przemawiając przed Knesetem Wołodymyr Zełenski wezwał Tel Awiw do udzielenia wsparcia Ukraińcom.

Forpost-R jest to zmodernizowany wariant montowanego w Rosji na izraelskiej licencji bsl IAI Searcher Mk II, opracowanego w latach 80. XX wieku.

Rosja uzyskała licencję na produkcję dronów z Izraela w 2015 roku.

Do sieci w ubiegłym tygodniu trafiły zdjęcia zestrzelonego rosyjskiego drona z logo Israeli Aerospace Industries (IAI).

A Russian licensed copy of the IAI Searcher known as Forpost was shot down in Zhytomyr region today. pic.twitter.com/kNcpvQR3o2 — OSINTtechnical (@Osinttechnical) March 11, 2022

Wykorzystanie izraelskiego sprzętu przez Rosjan jest drażliwą dla Ukraińców kwestią – prośby Kijowa o pomoc wojskową z Tel Awiwu zostały odrzucone.

„Mam prawo porównywać naszą i waszą historię, naszą wojnę o przetrwanie i II wojnę światową”, powiedział w niedzielę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, zwracając się do członków izraelskiego Knesetu.

Zełenski powiedział, że „dzień 24 lutego przeszedł do historii dwukrotnie i za każdym razem jako tragedia – dla Ukraińców, Żydów, dla Europy, dla całego świata”.

„24 lutego 1920 r. powstała Narodowo-Socjalistyczna Partia Niemiec, partia, która spowodowała śmierć milionów istnień i zniszczyła narody. Tego samego dnia w 2022 r. wydano zbrodniczy rozkaz inwazji na Ukrainę” – powiedział.

Zełenski nazwał rosyjską inwazję na Ukrainę „wielką i podłą wojną mającą na celu zniszczenie naszego narodu – naszych dzieci, naszych rodzin, naszego państwa, naszych miast, naszej kultury, wszystkiego, co czyni Ukraińców Ukraińcami”.

Przywołując termin „ostateczne rozwiązanie kwestii żydowskiej” używany przez nazistów, Zełenski powiedział, że Kreml teraz otwarcie mówi o „ostatecznym rozwiązaniu kwestii ukraińskiej”.

„Ukraińcy dokonali wyboru 80 lat temu. Ratowali Żydów. I dlatego są wśród nas Sprawiedliwi wśród Narodów Świata. Izraelu! Teraz masz taki wybór” – powiedział Zełenski.

W swoim przemówieniu prezydent mówił o rosyjskich rakietach, które miały spać na Babi Jar w Kijowie, gdzie pochowane są dziesiątki tysięcy ofiar Holokaustu, a także o ostrzale Humania, który co roku odwiedzają Izraelczycy, aby odbyć pielgrzymkę do grobu rabina Nachmana.

„Co pozostanie z tych wszystkich miast Ukrainy po tej strasznej wojnie? Jestem pewien, że każde słowo mojego przemówienia odbija się w waszych sercach, ponieważ czujecie to, o czym mówię. Ale czy możecie wyjaśnić, dlaczego wciąż zwracamy się do świata o pomoc. Zwracamy się do was o pomoc, podstawowe wizy. (…) Powiem tylko jedno: obojętność zabija” – powiedział głowa państwa.

„Wszyscy w Izraelu wiedzą, że waszaobrona przeciwrakietowa jest najlepsza, potężna. Wszyscy wiedzą, że wasz broń jest skuteczna. Wiecie jak bronić interesów swojego państwa, interesów swojego narodu i zdecydowanie możecie pomóc naszemu ludowi. Chrońcie życie Ukraińców, życie ukraińskich Żydów Można długo pytać, dlaczego nie możemy dostać od was broni, albo dlaczego Izrael nie nałożył sankcji na Rosję, dlaczego nie wywiera presji na rosyjski biznes. Ale odpowiedź wciąż należy do was drodzy bracia i siostry!”- podsumował Zełenski.

Premier Izraela Naftali Bennet jest jedynym przywódcą sprzymierzonym z Zachodem, który rozmawiał z prezydentem Rosji Władimirem Putinem od początku inwazji.

Na początku tego miesiąca Stany Zjednoczone wezwały Izrael do zajęcia bardziej zdecydowanego stanowiska w sprawie inwazji Rosji. Kilku rosyjskich oligarchów objętych sankcjami jest również obywatelami Izraela.

Jak podała we wtorek Ukraińska Prawda, Izrael zmienił zasady wjazdu dla obywateli Ukrainy. Zamiast ruchu bezwizowego wprowadzono specjalne zezwolenie na wjazd od izraelskiego ministerstwa spraw wewnętrznych. Zmianę zasad potwierdziła ambasada Ukrainy w Izraelu oraz ukraińscy obywatele, których przestano wpuszczać do samolotów lecących do Tel Awiwu, mimo iż pomiędzy Ukrainą a Izraelem formalnie obowiązuje ruch bezwizowy.

Kresy.pl / interfax.com.ua