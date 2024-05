Białorusin i Ukrainiec przemycali imigrantów. Otrzymali kary więzienia w zawieszeniu i zostali wydaleni z Polski

W ostatnich dniach Straż Graniczna zatrzymała Białorusina i Ukraińca, którzy przewozili nielegalnych imigrantów przez terytorium RP. “Kurierzy” otrzymali kary więzienia w zawieszeniu i zostali wydaleni z Polski.

Kilka dni temu zgorzeleccy funkcjonariusze Straży Granicznej zauważyli jak z osobowego fiata wysiadło dwóch mężczyzn i pobiegło mostem w stronę granicy z Niemcami. Funkcjonariusze SG natychmiast podjechali w miejsce zdarzenia i wylegitymowali kierowcę fiata, którym okazał się 26-letni obywatel Białorusi. Nawiązali także kontakt z niemieckimi policjantami, którzy potwierdzili, że zatrzymali dwóch pochodzących z Afganistanu mężczyzn. Białorusin przyznał się, że próbował pomóc dwóm nielegalnym migrantom w przedostaniu się do Niemiec.

Mężczyzna został zatrzymany, usłyszał zarzut udzielenia pomocy dwóm Afgańczykom w nielegalnym przekroczeniu polsko-niemieckiej granicy i skorzystał z prawa do dobrowolnego poddania się karze 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu. Ponadto orzeczono karę grzywny w wysokości 1500 złotych oraz przepadek korzyści majątkowej, pochodzącej z przestępstwa w kwocie 800 złotych. Dodatkowo mężczyzna otrzymał decyzję skutkującą jego natychmiastowym wydaleniem z Polski. W konsekwencji mężczyzna został eskortowany przez funkcjonariuszy SG do polsko-białoruskiego przejścia granicznego i przekazany tamtejszym służbom.

Funkcjonariusze ze Zgorzelca zatrzymali także 24-letniego Ukraińca, który jadąc do Niemiec zamierzał pomóc pięciu Afgańczykom w nielegalnym przekroczeniu polsko-niemieckiej granicy. Migranci nie posiadali dokumentów potwierdzających legalność pobytu w Polsce. Zatrzymano ich za usiłowanie przekroczenia polsko-niemieckiej granicy bez wymaganych dokumentów. Do czasu wydania decyzji zobowiązujących Afgańczyków do powrotu, mężczyźni zostali objęci dozorem Straży Granicznej. Natomiast młodego Ukraińca zatrzymano za udzielenie pomocy migrantom w organizowaniu przekroczenia wbrew przepisom polsko-niemieckiej granicy.

Podejrzany przyznał się do zarzucanych mu czynów i skorzystał z prawa do dobrowolnego poddania się karze 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu. Dodatkowo wobec mężczyzny wydano decyzję o natychmiastowym zobowiązaniu do powrotu. Ukraińca doprowadzono do polsko-ukraińskiego przejścia granicznego, gdzie został przekazany tamtejszym służbom.

Wielokrotnie zwracaliśmy uwagę, że legalna imigracja stymuluje nielegalną.

W pierwszym kwartale tego roku funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali 119 “kurierów” nielegalnych imigrantów. Cudzoziemcy stanowili prawie 80 proc. z nich. Najliczniejszymi grupami byli Ukraińcy i Białorusini.

Obcokrajowcy stanowili ponad 90 proc. osób zatrzymanych w ubiegłym roku za pomoc przy nielegalnym przekraczaniu granicy (art. 264. § 3. kodeksu karnego). Wówczas wśród przemytników zdecydowanie dominowali Ukraińcy i Gruzini. Podobnie wyglądała sytuacja w dwóch poprzednich latach.

strazgraniczn.pl / Kresy.pl