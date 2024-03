Gruzin zaangażowany przemyt ludzi zatrzymany przez Straż Graniczną

Funkcjonariusze z Podlaskiego Oddziału SG na terenie województwa lubuskiego zatrzymali obywatela Gruzji, który był zaangażowany w organizację nielegalnego przekroczenia granicy państwa.

W środę 6 marca funkcjonariusze z Placówki SG w Czeremsze, współdziałając z Wydziałem Zabezpieczenia Działań Podlaskiego Oddziału SG oraz z funkcjonariuszami z Placówki SG w Zielonej Górze-Babimoście zatrzymali obywatela Gruzji.

54-latek podejrzany jest o pomocnictwo w organizowaniu nielegalnej migracji. Funkcjonariusze działali pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Białymstoku.

Jest to trzecie zatrzymanie osoby zaangażowanej w proceder organizowania nielegalnej migracji w ramach prowadzonego śledztwa przez funkcjonariuszy z Placówki SG w Czeremsze. Cudzoziemiec, oprócz postawienia zarzutów, otrzyma decyzję zobowiązująca go do powrotu do kraju pochodzenia.

Od początku br. na odcinku ochranianym przez Podlaski Oddział Straży Granicznej zatrzymano 20 pomocników i organizatorów nielegalnego przekraczania granic.

CZYTAJ TAKŻE: Gruzin wielokrotnie łamał prawo w Polsce. Zostanie deportowany