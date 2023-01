54 cudzoziemców próbowało nielegalnie przekroczyć granicę polsko-białoruską

We wtorek służby ochraniające podlaski odcinek granicy z Białorusią ujawniły 54 cudzoziemców usiłujących nielegalnie przedostać się na terytorium naszego kraju.

Jak poinformowała służba prasowa Straży Granicznej, we wtorek służby ochraniające podlaski odcinek granicy z Białorusią ujawniły 54 cudzoziemców usiłujących nielegalnie przedostać się na terytorium naszego kraju.

Zdarzenia związane z nielegalną migracją odnotowane zostały na odcinkach ochranianych przez Placówki SG w Michałowie, Czeremsze, Mielniku i Płaskiej. Patrole zauważyły też kilka osób, które próbowały pokonać techniczną zaporę, ale na widok polskich służb cofnęły się w głąb Białorusi. W rejonie Płaskiej dwie osoby wkraczając do Polski, pokonały rzekę graniczną Wołkuszanka. Ujawnieni wczoraj cudzoziemcy pochodzili z Egiptu, Syrii, Iranu i Sudanu.

W styczniu 2023 r. odnotowano 1148 prób nielegalnego przekroczenia polsko-białoruskiej granicy.

Unijna komisarz ds. wewnętrznych Ylva Johansson oświadczyła we wtorek, że Frontex wykrył w 2022 roku ponad 330 tysięcy nielegalnych przyjazdów do krajów Unii Europejskiej – podaje portal Euractiv. Podkreśliła, że oznacza to wzrost o 100 tysięcy w stosunku do 2021 roku. „Państwa członkowskie nie mogą same rozwiązać tego problemu i Komisja Europejska również nie może tego zrobić na własną rękę” – podkreśla Johansson.

Jak wskazała unijna komisarz, większość migrantów nie potrzebuje ochrony międzynarodowej, ale i tak składa wnioski o azyl. Osoby, które go nie dostają, muszą wrócić do kraju pochodzenia. Jednak tylko około 70 tys. osób powraca każdego roku, podczas gdy kraje UE wydają ponad 300 tys. decyzji azylowych.

W 2022 roku państwach UE złożono łącznie 924 tys. wniosków o azyl. Najwięcej wniosków dotyczyło ochrony międzynarodowej w Niemczech, Francji, Hiszpanii i Francji.

KE planuje wyznaczyć określone kraje trzecie, do których liczba powrotów powinna zostać zwiększona. Komisja wzywa także krajowe rządy do współpracy w celu rozwiązania problemu nadużywania systemu. Chodzi o sytuacje, w których osoby przebywające w jednym państwie członkowskim ubiegają się o azyl w innym państwie UE. KE podkreśla także, że rządy państw UE powinny zapewnić, aby po decyzji o zakończeniu pobytu niezwłocznie wydawano decyzję nakazującą powrót.

Niska liczba powrotów migrantów do krajów pochodzenia stanowi od wielu lat problem dla UE. Euractiv zwraca uwagę, że to w dużej mierze efekt przeciążenia krajowych organów migracyjnych oraz niechęci państw trzecich do przyjmowania z powrotem osób, które nie dostały azylu w krajach Unii.

