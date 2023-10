Ponad 200 nieleglanych imigrantów próbowało dostać się do Polski [+VIDEO]

W dniach od 6 do 8 października funkcjonariusze z Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej ujawnili 204 cudzoziemców, którzy usiłowali nielegalnie przedostać się do naszego kraju. Zatrzymano obywatela Gruzji, który przewoził 5 migrantów.

Najwięcej (125) prób nielegalnego przekroczenia granicy odnotowano w niedzielę (8 października). W sobotę takich zdarzeń było – 45, a w piątek – 34. Na odcinku ochranianym przez Placówkę SG w Białowieży wczoraj (8 października) 30 osób przeprawiło się wbrew przepisom przez rzekę graniczą Leśna Prawa. Na widok polskich patroli 15 osób z tej grupy zawróciło na Białoruś. Ujęto obywateli: Konga, Syrii, Somalii, Sudanu i Jemenu.

W ciągu minionego weekendu doszło również do kilku ataków na polskie patrole. Wczoraj, na odcinku ochranianym przez Placówkę SG w Narewce, dwukrotnie grupa cudzoziemców znajdująca się po stronie białoruskiej rzucała kamieniami w polskie patrole. Z kolei w sobotę, znajdujący się po białoruskiej stronie, cudzoziemcy zaatakowali kamieniami polskie patrole w okolicy Dubicz Cerkiewnych. Nikt nie doznał obrażeń podczas ataków.

W piątek za pomocnictwo, na terenie gminy Hajnówka, patrol Straży Granicznej zatrzymał obywatela Gruzji. Mężczyzna oplem przewoził 5 migrantów (2 obywateli Afganistanu i 3 obywateli Iranu), którzy wbrew przepisom przekroczyli polsko-białoruską granicę.

Od początku 2023 r. funkcjonariusze z Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali 461 osób zaangażowanych w organizowanie nielegalnego przekraczania polsko-białoruskiej granicy.

W ubiegłym tygodniu funkcjonariusze z Grupy Operacyjno-Śledczej z Placówki SG w Narewce, wspólnie z funkcjonariuszami z Wydziału Zabezpieczenia Działań, zatrzymali w Warszawie 31-letniego obywatela Ukrainy. Z materiału zgromadzonego w toku postępowania wynika, że mężczyzna przynajmniej od roku zajmował się nielegalnym przemytem migrantów przez zieloną granicę. Zatrzymany organizował przewoźników grupom migrantów oraz koordynował transport z terenu przygranicznego na terytorium państw Europy Zachodniej. Podczas przeszukania miejsca zamieszkania mężczyzny ujawniono środki łączności, którymi posługiwał się, dokonując czynów przestępczych, laptopy oraz środki pieniężne.

Jest to kolejne zatrzymanie w ramach śledztwa prowadzonego w kierunku ujawnienia i pociągnięcia do odpowiedzialności członków zorganizowanej grupy przestępczej, organizującej na szeroką skalę przemyt nielegalnych migrantów z Białorusi do Polski.

Prokurator Prokuratury Okręgowej w Białymstoku skierował wniosek do Sądu Okręgowego w Białymstoku o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Sąd przychylił się do wniosku Prokuratora. Za popełnione przestępstwo podejrzanemu grozi do ośmiu lat pozbawienia wolności.

Kresy.pl