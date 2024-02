Niemcy przedłużają kontrole na granicach z Polską, Szwajcarią i Czechami

Niemieckie MSW poinformowało o przedłużeniu kontroli na granicach z Polską, Czechami i Szwajcarią do połowy czerwca.

W sobotę niemieckie federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych poinformowało, że kontrole na granicach z Polską, Czechami i Szwajcarią zostały przedłużone. Potrwają do połowy czerwca br.

Minister Spraw Wewnętrznych Niemiec, Nancy Faeser (SPD) powiedziała, że przedłużenie prowadzonych kontroli granicznych „jest konieczne, aby położyć kres pozbawionej skrupułów działalności przemytników, a także aby ograniczyć nielegalną migrację”.

Należy przypomnieć, że Niemcy wprowadziły kontrole na granicach z Polską, Czechami i Szwajcarią w październiku 2023 roku. Na granicy z Austrią obowiązują one już od jesieni 2015 roku.

Według niemieckiego MSW, od 16 października ub. roku policja federalna odnotowała blisko 23 tys. nieuprawnionych wjazdów w ramach kontroli na granicach, prowadzonych z czterema krajami. Z podanych informacji wynika, że liczba nielegalnych wjazdów spadła o ponad 60 procent. We wrześniu 2023 roku było to około 21 tys. przypadków, podczas gdy w styczniu br. – ok. 6,7 tys. Ponadto w okresie od października do stycznia włącznie zatrzymano 564 przemytników ludzi.

Agencja dpa dodaje, że kraje sąsiadujące z Niemcami również wprowadziły kontrole na granicach ze swoim sąsiadami. Austria prowadzi takie kontrole na granicy z Węgrami, a Czechy na granicy ze Słowacją.

Niedawno pisaliśmy, że zdaniem Michaela Stuebgena, ministra spraw wewnętrznych Brandenburgii, stacjonarne kontrole na granicach będą konieczne jeszcze przez lata. Uważa, że potrwa to na pewno nie mniej niż dwa-trzy lata.

Na początku stycznia nowy szef polskiego MSWiA zdecydował o przedłużeniu kontroli na granicy ze Słowacją. Wcześniej politycy PO ostro krytykowali wprowadzenie tych kontroli, a obecny minister Bartłomiej Sienkiewicz uważał je za propagandę PiS, żeby „powoli Polskę z Unii wyprowadzić”.

