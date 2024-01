Politycy PO krytykowali kontrole na granicy ze Słowacją. Teraz rząd Tuska je przedłużył

W ostatnich dniach w mediach społecznościowych pojawiły się informacje dotyczące pozyskania dla Sił Zbrojnych RP śmigłowców AW149 nie dysponujących instalacjami do odladzania łopat oraz klimatyzacji. Do sprawy odniósł się m.in. Dawid Kamizela. "Widzę że szambo W KOŃCU wybiło. Tak więc można już zapytać dlaczego pozyskano dla SZ RP śmigłowce AW149 nie dysponujące instalacja do odladzania łopat? O tym że jest to niezbędne wyposażenie nie trzeba szczególnie w takich dniach jak teraz przypominać" - napisał na platformie X.

"Przypomnę AW149 były konkurentami H225M w przetargu sprzed 8 lat. Przegrały m.in. z powodu braku certyfikacji do lotów nad wodą - minęło 8 lat i w trybie bezkonkurencyjnym (ja nazywam go "pokaż palcem") kupiono te same maszyny, bez instalacji odladzania łopat" - zwrócił uwagę.