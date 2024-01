Kryzys migracyjny w USA. Gubernator: Teksas przejmuje ochronę granicy, administracja Bidena zawiodła

Gubernator Teksasu Greg Abbott ogłosił, że w związku z niewywiązywaniem się rządu federalnego i prezydenta Joe Bidena ze swoich konstytucyjnych zobowiązań w kwestii presji migracyjnej, teksaska gwardia narodowa zajmie się ochroną granicy z Meksykiem.

Zaostrza się spór wewnętrzny w Stanach Zjednoczonych w związku z sytuacją w Teksasie, w kontekście kryzysu migracyjnego na granicy z Meksykiem.

W ramach przeciwdziałania zmasowanej presji migracyjnej od strony Meksyku, gubernator stanu Texas, Greg Abbott, polecił podległej mu Gwardii Narodowej postawić blisko 50-kilometrową zaporę z drutu kolczastego wzdłuż miasta Eagle Pass. Rejon ten stał się jednym z „punktów zapalnych”, gdyż to tam w ostatnim czasie koncentrował się napływ migrantów, próbujących nielegalnie przedostać się do USA. Tylko w grudniu ub. roku było to ponad 225 tys. osób. Republikanie zapowiadali, że stawiane będą dodatkowe zapory.

Działania gubernatora nie spodobały się jednak politykom Partii Demokratycznej, a także władzom federalnym w Waszyngtonie. Podlegająca tej władzy amerykańska graniczna służba patrolowa (US Border Patrol) miała za zadanie usunąć zaporę z drutu kolczastego, ale jej to uniemożliwiano. Departament Sprawiedliwości twierdzi, że druty kolczaste utrudniają patrolom granicznym pracę i stwarzają zagrożenie dla nich, jak i dla migrantów.

W poniedziałek w ramach pilnej apelacji Sąd Najwyższy USA orzekł (stosunkiem głosów sędziów 5-4) o tymczasowym uchyleniu decyzji sądu niższej instancji, który zakazał rządowi federalnemu i podległym mu służbom przecinania i demontowania zasieków z drutu kolczastego.

W środę w nocy gubernator Abbott, powołując się na amerykańską konstytucję oświadczył, że stan Texas ma obecnej sytuacji prawo do samoobrony przeciwko inwazji. Dodał też, że władza wykonawcza łamie konstytucyjna umowę ze stanami, nie wywiązując się ze swoich obowiązków i nie wprowadzając prawa hamującego imigrację na poziomie federalnym. Zaznaczył też, że w ciągu ostatnich trzech lat do USA dostało się 6 mln nielegalnych imigrantów.

W związku z tym, teksaska gwardia narodowa zaczęła stawiać wzdłuż rzeki nowe zasieki z drutu kolczastego. Zdaniem prawników nie jest to sprzeczne z orzeczeniem Sądu Najwyższego, które pozwala usuwać istniejące już zapory, ale nic nie mówi o stawianiu nowych.

„Ponieważ administracja [prezydenta Joe – red.] Bidena w rzeczywistości zrezygnowała ze swojej odpowiedzialności za ochronę granicy i egzekwowanie prawa, Teksas po prostu zabezpiecza granicę” – oświadczył gubernator Abbott.

I am so grateful for the Texas National Guard, and all of the other members of the Texas military department, and the Texas Department of Public Safety, who are stepping up to secure the border in the absence of Joe Biden enforcing the immigration laws of America. https://t.co/Ya0NUXPknP

— Greg Abbott (@GregAbbott_TX) January 24, 2024