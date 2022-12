USA wymieniły wielkiego przemytnika broni za skazaną w Rosji koszykarkę

USA zwolniły Wiktora Buta zwanego przez media „handlarzem śmiercią”, który przemycał broń na taką skalę, że stał się pierwowzorem głównej postaci hollywoodzkiego filmu.

CNN podała, że z rosyjskiego więzienia została w czwartek zwolniona gwiazda kobiecej NBA i koszykarskiej reprezentacji USA Brittney Griner. Amerykanka, po długim okresie aresztowania, została w sierpniu bieżącego roku skazana za posiadanie i przemyt narkotyków do Rosji na 9 lat kolonii karnej. Griner stała się figurantką postępowania karnego po tym, gdy lutym w jej bagażu rosyjscy funkcjonariusze na lotnisku znaleźli pojemniki do waporyzera zawierające olej z haszyszu.

USA od początku uznawały zatrzymanie Griner za nieuzasadnione prawnie a całego postępowanie za prowadzone na zamówienie polityczne.

Według CNN Griner opuściła rosyjskie więzienie. Prezydent USA Joe Biden napisał na Twitterze, że kontaktował się już telefonicznie z koszykarką i jest ona na pokładzie samolotu mającego przywieźć ją do kraju. W Białym Domu prezydentowi towarzyszyła prawna, lesbijska partnerka Griner – Cherelle.

Moments ago I spoke to Brittney Griner.

She is safe.

She is on a plane.

She is on her way home. pic.twitter.com/FmHgfzrcDT

— President Biden (@POTUS) December 8, 2022