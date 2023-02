Władze Francji, Niemiec i Kanady wzywają swoich obywateli do opuszczenia Białorusi

Polski prezydent oświadczył w niedawnym wywiadzie dla BBC, że „broń musi być dostarczana na Ukrainę cały czas… ona potrzebuje uzbrojenia”. Zapytany o możliwość dostarczenia Ukrainie myśliwców F-16, odpowiedział, że byłaby to „bardzo poważna decyzja”, której podjęcie nie byłoby łatwe.

Duda został zapytany, czy czuje się sfrustrowany faktem, że niektóre kraje europejskie nie pomagają Ukrainie tak aktywnie, jak robi to Polska. "Robię to, co uważam za właściwe w interesie Polaków i z punktu bezpieczeństwa naszej części Europy - a także bezpieczeństwa Ukrainy. Bo tym, co jest ważne dla nas, jest zapewnienie, by wolna, suwerenna i niepodległa Ukraina przetrwała i istniała. Tym, co także jest ważne, jest to, by rosyjski imperializm, który się odrodził, został zatrzymany" - odpowiedział.