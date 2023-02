Ruch na przejściu granicznym z Białorusią wstrzymany – odpowiedź na wyrok dla Poczobuta

Szef MON, wicepremier Mariusz Błaszczak oświadczył, że do Polski trafi łącznie 506 wyrzutni HIMARS, podczas gdy z komunikatu Agencji Uzbrojenia wynika, że jest to raczej wariant maksimum.

Jak informowaliśmy, we wtorek Departament Stanu USA zatwierdził możliwość sprzedaży Polsce systemów artylerii rakietowej HIMARS, w ramach systemu Foreign Military Sale. Obejmuje to 18 wyrzutni systemu artylerii rakietowej HIMARS i 468 systemów modułowych do montaży wyrzutni na podwoziach (łącznie 486) wraz z ok. 9 tys. rakiet kierowanych, w tym 45 systemu ATACMS o zasięgu 300 km. Szacowana wartość umowy to 10 mld dolarów.