Do polskich szkół na Wileńszczyźnie trafiły komputery z Polski

Jak podał "The Irish Times" pod hotelem Racket Hall w 5-tysięcznym Roscrea zebrało się około 200 protestujących. Gazeta twierdzi, że do zgromadzenia nawoływali "prominentni działacze antyimigracyjni". Władze Irlandii zaplanowały, że w Racket Hall osiedlonych zostanie 160 imigrantów ubiegających się o azyl w Republice Irlandii. Nie spodobało się to mieszkańcom, którzy powołali grupę Roscrea Stands Up, by kooordynaować protesty.

Protest grupy poparli reprezentujący hrabstwo Tipperary parlamentarzyści Martin Brown z Sinn Fein oraz Michael Lowry i Mattie McGrath (obaj niezależni), którzy jescze w zeszłym tygodniu wezwali mieszkańców Roscreac do manifestowania.