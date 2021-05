Dom Kultury Polskiej w Wilnie będzie rozbudowany

Premierzy Polski i Litwy, Mateusz Morawiecki i Ingrida Šimonytė uczestniczyli dziś w uroczystości zainicjowania rozbudowy Domu Kultury Polskiej w Wilnie.

Portal Znad Wilii zrelacjonował życzenia jakie szefowa litewskiego rządu złożyła miejscowym Polakom z okazji Dnia Polonii i Polaków za Granicą, jaki przypada właśnie 2 maja. Šimonytė zadeklarowała – „podpisujemy Akt Erekcyjny dotyczący rozbudowy Domu Kultury Polskiej w Wilnie. Wiemy, że już od długiego czasu – kilku dziesięcioleci – w tym budynku działa wiele organizacji, zespołów i inicjatyw. Jestem jednak absolutnie pewna, że po rekonstrukcji będzie ich jeszcze więcej”.

Przypominając, że w zeszłym roku rozpoczęto budowę centrum kultury dla mniejszości litewskiej w Suwałkach Šimonytė powiedziała – „Bardzo cieszymy się ze wsparcia polskiego rządu.” Litewska premier wspomniała także o rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja nazywając ją „polskim dniem narodowym”.

Litewska premier zadeklarowała, że będzie pracować „nad udoskonaleniem naszych stosunków”. Deklarowała też wolę wprowadzenia na Litwie transmisji kolejnych polskich kanałów telewizyjnych.

„To wielki dzień w naszej historii, który tak dobitnie przypomina o naszych wspaniałych osiągnięciach. Bolesnym momentem jest to, co może nas spotkać, jeżeli popełniamy błędy. Jest dla mnie ogromną radością, że państwo litewskie oraz polskie i nasze dwa narody, zwłaszcza w ostatnich latach, tak dobrze rozumieją nie tylko język przeszłości, ale również przyszłości.” – mówił z kolei premier Morawiecki, którego także zacytował portal Znad Wilii – „Połączyły nas jak osiągnięcia w dziedzinie politycznej, jak też dyplomatycznej, ale w szczególności w dziedzinie kultury, literatury, czy sztuki. Rozumiemy również wyzwania teraźniejszości i przyszłości. Szukamy tego wspólnego mianownika, wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. Coraz lepiej nam się to udaje. Bardzo dawno nie było w naszej wspólnej historii tak znakomitego okresu, w jakim się znajdujemy.”

Polski premier mówił jednak także o „pułapkach”, które według niego „wiążą się z niebezpieczną polityką naszego wielkiego sąsiada ze Wschodu. Polityką, której musimy dać odpór poprzez właściwą narrację informacyjną.” Ocenił przy tym, że nowa litewska premier „sprzyja budowaniu relacji polsko-litewskich”.

Akt rozbudowy Domu Kultury Polskiej podpisali obok premierów wicemer Wilna z ramienia Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin Edita Tamošiūnaitė, pełnomocnik Rządu RP do Spraw Polonii i Polaków za Granicą Jan Dziedziczak oraz szef Kancelarii Premiera RP Michał Dworczyk.

zw.lt/kresy.pl