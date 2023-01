Pogrzeb Benedykta XVI w Watykanie

„Benedykcie, wierny przyjacielu Oblubieńca, niech twoja radość będzie doskonała, gdy będziesz słyszał ostatecznie i na zawsze Jego głos!” – mówił papież Franciszek w homilii podczas Mszy św. pogrzebowej papieża seniora Benedykta XVI.

W czwartek w Watykanie odbył się pogrzeb papieża seniora, Benedykta XVI. Mszy św. na placu przed Bazyliką Św. Piotra przewodniczył Ojciec Święty Franciszek. Wcześniej odmawiano różaniec.

W koncelebrze wzięło udział ponad 120 kardynałów na czele z dziekanem Kolegium Kardynalskiego kardynałem Giovannim Battistą Re, 400 biskupów i 3700 kapłanów. Z uwagi na stan zdrowia i kondycję Franciszka, główne obrzędy Mszy Św. odprawił kard. Re.

Trumna z ciałem Benedykta XVI spoczęła przed Bazyliką św. Piotra. pic.twitter.com/gXTVdnwUTu — Radio Watykańskie 🇻🇦 (@rwatykanskie) January 5, 2023

At touching look at the final farewell of Benedict XVI’s personal secretary, Archbishop Georg Gänswein. #BenedictXVI pic.twitter.com/AQHSolJNs7 — Kelsey Wicks (@justforkwicks) January 5, 2023

W wygłoszonej homilii Ojciec Święty wykorzystał fragmenty słów Benedykta XVI z jego encykliki „Deus cartitas est”, a także z jego homilii wygłoszonych podczas Mszy św. na inaugurację pontyfikatu i podczas Mszy św. Krzyżma na Wielki Czwartek 2006 roku.

Punktem wyjścia homilii Franciszka były ostatnie słowa, jakie Jezus Chrystus wypowiedział ma krzyżu: „Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego” (Łk 23, 46) – z Ewangelii czytanej podczas Mszy.

„To ostatnie słowa, jakie Pan wypowiedział na krzyżu; Jego ostatnie tchnienie – można by powiedzieć – zdolne potwierdzić to, co charakteryzowało całe Jego życie: nieustanne powierzanie się w ręce Jego Ojca. Ręce przebaczenia i współczucia, uzdrowienia i miłosierdzia, ręce namaszczenia i błogosławieństwa, które skłoniły Go, by oddał się również w ręce swoich braci” – mówił Franciszek.

„My również, mocno przywiązani do ostatnich słów Pana i do świadectwa, które naznaczyło jego życie, chcemy jako wspólnota kościelna pójść jego śladami i powierzyć naszego brata w ręce Ojca: niech te ręce miłosierdzia znajdą jego lampę zapaloną olejem Ewangelii, którą rozkrzewiał i której był świadkiem podczas swego życia. (…) Jak kobiety z Ewangelii przy grobie, jesteśmy tutaj z wonnościami wdzięczności i namaszczeniem nadziei, aby jeszcze raz okazać mu miłość, która nie ginie; chcemy to uczynić z tym samym namaszczeniem, mądrością, łagodnością i oddaniem, jakimi potrafił obdarowywać przez lata. Chcemy wspólnie powiedzieć: „Ojcze, w Twoje ręce powierzamy jego ducha”” – kontynuował.

„Benedykcie, wierny przyjacielu Oblubieńca, niech twoja radość będzie doskonała, gdy będziesz słyszał ostatecznie i na zawsze Jego głos!” – zakończył papież.

Msza św. pogrzebowa zakończyła się przed godziną 11:00. Po odprawieniu obrzędów końcowych, tj pokropieniu wodą święconą, okadzeniu i odmówieniu ostatniej modlitwy, trumna z ciałem została w procesji przeniesiona do bazyliki watykańskiej. Krótko przed tym, ​do trumny, z wyraźnym trudem, podszedł papież Franciszek. Oparł rękę na trumnie i chwilę modlił się pochylony.

Pope Francis pays his final respects to his predecessor Pope Benedict XVI pic.twitter.com/3oRn7y3iN8 — Catholic Sat (@CatholicSat) January 5, 2023

Dalsza część miała charakter prywatny. Obecnych było kilku kardynałów oraz osoby z najbliższego otoczenia biskupa-emeryta Rzymu. Cyprysowa trumna została opieczętowana i zamknięta w dwóch kolejnych: cynkowej oraz drewnianej. Benedykta XVI pochowano w grobie w Grotach Watykańskich. W tym samym miejscu w latach 2005-2011 był pochowany Jan Paweł II, a wcześniej Jan XXIII.

Według Żandarmerii Watykańskiej, Msza pogrzebowa zgromadziła około 50 tysięcy osób. Na pogrzeb przybyli prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki. Ich obecność miała charakter prywatny.

Jak podał serwis Vatican News, pogrzeb Papieża Seniora był w duże mierze podobny do pogrzebu Jana Pawła II, ale z pewnymi modyfikacjami, z uwagi na fakt, iż Benedykt XVI nie był już urzędującym biskupem Rzymu. Nie było m.in. końcowych modlitw diecezji rzymskiej i Kościołów wschodnich, inne były również czytania mszalne. Uwagę zwracał też brak Kanonu Rzymskiego, czyli I Modlitwy Eucharystycznej, zamiast której wykorzystano Trzecią Modlitwę Eucharystyczną.

Benedykt XVI (Joseph Ratzinger) był 265. papieżem Kościoła katolickiego. Kierował Kościołem przez osiem lat, aż do niespodziewanej abdykacji w 2013 roku. Jako papież senior zmarł w sobotę 31 grudnia 2022 roku o godzinie 9.34 w wieku 95 lat.

Kilka dni wcześniej pojawiły się informacje o pogarszającym się stanie zdrowia emerytowanego papieża. Podczas audiencji generalnej papież Franciszek powiedział, że 95-letni papież emeryt jest „bardzo chory”.

Joseph Ratzinger został wybrany na papieża w 2005 roku. Wcześniej w latach 1983-2005 pełnił jeden z najwyższych urzędów watykańskich – prefekta Kongregacji Nauki Wiary.

W chwili wyboru na papieża przybrał imię Benedykta nawiązując do „papieża pokoju” Benedykta XV oraz patrona Europy i założyciela zakonu benedyktynów, św. Benedykta z Nursji, który żył na przełomie V i VI wieku.

Benedykt XVI był pierwszym – od XV wieku – papieżem, który dobrowolnie abdykował. Od czasu swojej abdykacji w 2013 roku mieszkał w klasztorze „Mater ecclesiae” w Watykanie.

gosc.pl / KAI / Kresy.pl