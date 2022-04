Morawiecki we Lwowie: polskie szpitale mogą przyjąć 10 tys. Ukraińców

Podczas wizyty we Lwowie premier Mateusz Morawiecki zadeklarowała, że Polska, w razie konieczności, jest gotowa do przyjęcia w szpitalach „co najmniej 10 tysięcy żołnierzy” ukraińskich.

We wtorek premier Mateusz Morawiecki złożył wizytę we Lwowie. Odwiedził tam miasteczko kontenerowe dla uchodźców wewnętrznych, które powstało dzięki współpracy polskich i ukraińskich władz.

Przekaż swój 1% na Kresy.pl Fundacja Kompania Kresowa KRS 0000350493 Przekaż 1% podatku

Później Morawiecki wraz z przedstawicielami władz Ukrainy odwiedził w szpitalu rannych ukraińskich żołnierzy i poszkodowanych cywilów. Według relacji szefa KPRM, Michała Dworczyka, złożył Ukraińcom deklarację, że Polska może przyjąć w szpitalach nawet 10 tys. osób z Ukrainy.

Premier @MorawieckiM z przedstawicielami władz 🇺🇦odwiedził w szpitalu rannych w walce z rosyjskim agresorem ukraińskich żołnierzy i poszkodowanych cywilów. Zadeklarował że Polska gotowa jest przyjąć do 10 tys rannych i poszkodowanych w polskich szpitalach🇵🇱🤝🇺🇦#PolandFirstToHelp pic.twitter.com/sImKPxSMOm — Michał Dworczyk (@michaldworczyk) April 19, 2022

Wcześniej premier poruszył ten temat w reakcji na pytania dziennikarzy, czy Polska planuje dalej przyjmować do szpitali rannych żołnierzy z Ukrainy.

„Przyjmujemy już dziś i leczymy rannych żołnierzy z Ukrainy” – powiedział. „Jesteśmy gotowi do przyjęcia co najmniej 10 tysięcy żołnierzy, jeśli będzie taka konieczność” – zaznaczył.

„Zrobimy wszystko, by przyjąć i leczyć wszystkich rannych żołnierzy z Ukrainy. Nasze szpitale są na to gotowe i już dziś tacy ranni żołnierzy są leczeni w Polsce. Oby wszyscy wrócili do zdrowia, oby wszyscy wrócili do swoich domów, do swoich dzieci” – powiedział Mateusz Morawiecki.

Zwróćmy uwagę, że minister Dworczyk informował, że polskie szpitale mogą przyjąć „do 10 tys.” osób, podczas gdy Morawiecki mówił o „co najmniej” 10 tysiącach żołnierzy.

Dopytywany, ilu żołnierzy leczonych jest obecnie w naszym kraju, odpowiedział, że dziś jest to kilkadziesiąt osób, rozlokowanych w różnych miastach. „Są to bardzo różne poziomy, obrażenia. Robimy wszystko, by uratować życie, zdrowie” – zaznaczył premier. Zaapelował też do Komisji Europejskiej, by uruchomiła tzw. fundusz solidarnościowy z Ukrainą.

Podczas wizyty polskiemu premierowi towarzyszył mer Lwowa Andrij Sadowy, znany z publicznego gloryfikowania Stepana Bandery i OUN-UPA. Tak było również podczas odwiedzin na Cmentarzu Orląt, gdzie słynne posągi lwów wciąż pozostają zakryte. Sadowy pokazywał Morawieckiemu m.in. kwatery, gdzie chowani są ukraińscy żołnierze polegli od czasu konfliktu w Donbasie, w tym w czasie trwającej rosyjskiej inwazji.

🇵🇱 🇺🇦 We #Lwów premier @MorawieckiM złożył kwiaty i zapalił znicze na Cmentarzu Orląt Lwowskich m. in. przy Mogile Nieznanego Żołnierza oraz pod mogiłą żołnierzy poległych w obecnej wojnie rosyjsko-ukraińskiej. pic.twitter.com/dwNZA9emxN — Kancelaria Premiera (@PremierRP) April 19, 2022

Przeczytaj: Mer Lwowa wymusił na polskich urzędnikach usunięcie plakatów z mapą przedwojennej Polski

Czytaj także: TVP pokazała pudła zakrywające lwy na Cmentarzu Orląt jako przykład ochrony dzieł sztuki [+VIDEO]

Polskieradio.pl / Kresy.pl