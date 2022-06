Zełenski mówi o zagrożeniu dla Charkowa

Według prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego Charków nadal zagrożony jest rosyjskim atakiem.

Zełenski wystąpił w poniedziałek na Forum Polityki Globalnej organizowanym przez Instytut Międzynarodowych Studiów Politycznych. „Obecnie armia Rosji próbuje zbierać siły, żeby znów zaatakować Charków. My go deokupowaliśmy, ten region. A oni znowu chcą i my to widzimy. A tam półtora miliona mieszkańców” – ostrzeżenie prezydenta zacytowała agencja informacyjna UNIAN.

Zełenski stwierdził również, że Rosjanie „ciągle bombardują Mikołajów – a tam prawie pół miliona mieszkańców”. Ukraiński prezydent ocenił też, że Rosjanie „chcą zagarnąć Słowiańsk” zajmujące strategiczne miejsce w Donbasie. W tym kontekście prezydent Ukrainy zadeklarował, że zrobi wszystko, by bronić jej terytorium i mieszkańców.

„Jednak żeby zrobić to szybciej, potrzebujemy wsparcia, nowoczesnej broni. Takiej broni, która ma większy potencjał niż [broń] u armii rosyjskiej. Dlatego poświęcam tyle emocji, tyle czasu i tyle wysiłku, aby przekonać wszystkich naszych partnerów do dawania nam potężnej broni. To kwestia życia” – dramatycznie zaznaczył Zełenski.

Wcześniej wiceminister obrony Anna Malar oświadczyła, że siły ukraińskie osiągnęły już prawie granicę państwową z Rosją w obwodzie charkowskim, jednak by uniemożliwić im dojście Rosjanie nasili ostrzały artyleryjskie na te oddziały.

unian.net/kresy.pl