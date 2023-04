Litwa zażąda od Białorusi 120 mln euro rekompensaty. Chodzi o sprowadzanie migrantów

Policja zatrzymała we Wrocławiu obywateli Gruzji w wieku od 27 do 55 lat podejrzanych o rozbój na właścicielu kantoru. Łupem przestępców padło wówczas blisko 200 tysięcy złotych. Mundurowym udało się odzyskać część skradzionych pieniędzy. Zatrzymani usłyszeli już zarzuty i na wniosek Prokuratury Rejonowej w Tychach trafili do aresztu.

Do rozboju doszło 23 marca na terenie Tychów. "Jak wynika z policyjnych ustaleń, obywatele Gruzji już wcześniej pojawiali się w pobliżu kantoru i obserwowali placówkę, by poznać rozkład dnia właściciela i zebrać potrzebne im informacje. By nie zwrócić na siebie uwagi, za każdym razem zmieniali samochód, którym przyjeżdżali. W dniu, w którym upewnili się, że ich łupem padnie znaczna suma pieniędzy, ruszyli do ataku. Przy ulicy Jaskrów celowo wjechali fordem w samochód pokrzywdzonego, wymuszając jego zatrzymanie. Zaraz po stłuczce, z forda wybiegło czterech zamaskowanych i agresywnych mężczyzn, którzy używając siły, ukradli przewożone przez właściciela kantoru pieniądze" - czytamy we wtorkowym komunikacie policji.

Policjanci rozpoczęli poszukiwania przestępców. "Jeszcze tego samego dnia odnaleźli samochód, porzucony przez sprawców na jednym z parkingów w Tychach. Ustalili również, że stamtąd odjechali innym autem, które szybko udało się namierzyć. Był to jednak dopiero początek żmudnej pracy operacyjnej i skrupulatnego przeglądania licznych nagrań z monitoringów. Po kilku dniach intensywnych czynności kryminalni wpadli na trop sprawców. W ustaleniu tożsamości dwóch z nich pomógł również przedstawiciel MSW Gruzji płk. George Gamsakhurdia Attaché ds. policyjnych" - podaje policja.