Ukrainiec przewoził nielegalnych imigrantów z Iranu

Jak poinformowała w poniedziałek służba prasowa Straży Granicznej, funkcjonariusze z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału SG w ramach wsparcia Podlaskiego Oddziału SG, w powiecie suwalskim zatrzymali do kontroli drogowej samochód, w którym 36-letni Ukrainiec przewoził nielegalnych imigrantów.

“Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Gołdapi zatrzymali do kontroli drogowej toyotę. Taksówką na polskich tablicach rejestracyjnych kierował 36-letni obywatel Ukrainy. W aucie znajdowało się czterech cudzoziemców. Kierowca tłumaczył funkcjonariuszom Straży Granicznej, że był na Łotwie i tam spotkał Irańczyków. Osoby zapytały go, czy podwiezie ich do niemieckiej granicy. Wyraził zgodę i ruszył w drogę. Okazało się, że cudzoziemcy nie posiadali przy sobie żadnych dokumentów uprawniających ich do wjazdu i pobytu na terytorium naszego kraju” – czytamy.

Dalsze czynności w sprawie kierowcy i pasażerów prowadzą funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Rutce Tartak.

Przypomnijmy, że w ubiegłym tygodniu zorganizowana grupa przestępcza, która umożliwiła nielegalny wjazd do Polski ponad 10 tysięcy cudzoziemców, została rozbita przez funkcjonariuszy z placówki Straży Granicznej w Bydgoszczy. Do tymczasowego aresztu trafiło pięć osób.

Funkcjonariusze Straży Granicznej ustalili, że cudzoziemcy (głównie obywatele Ukrainy) na podstawie dokumentów poświadczających nieprawdę uzyskiwali polskie wizy z prawem do pracy. Z zebranych materiałów sprawy wynika, że podejrzani zawnioskowali z ramienia fikcyjnych podmiotów gospodarczych do Powiatowych Urzędów Pracy i innych urzędów na terenie województwa kujawsko-pomorskiego o wydanie oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy, zezwoleń na pracę sezonową oraz zezwoleń na pracę typ A dla ponad 10000 cudzoziemców. Na tej podstawie cudzoziemcy uzyskali wizy uprawniające ich do wjazdu, pobytu i rzekomej pracy w Polsce.

Funkcjonariusze SG w lutym br. przeprowadzili działania w Bydgoszczy i w Warszawie, zatrzymując 6 osób – członków zorganizowanej grupy przestępczej. To trzech mężczyzn (w wieku od 26 do 32 lat) oraz trzy kobiety (w wieku od 26 do 52 lat). Podczas prowadzonych działań zabezpieczono telefony, laptopy, nośniki pamięci danych, dokumenty oraz na poczet przyszłych kar i grzywien także pieniądze w różnej walucie o łącznej wartości ponad 200 tys. zł. Śledztwo prowadzono pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy. Prokurator je nadzorujący zarzucił podejrzanym udział w zorganizowanej grupie przestępczej, a także m.in. organizowanie nielegalnego przekraczania granicy RP. Na podstawie zebranego materiału dowodowego, sąd na wniosek prokuratora zastosował wobec 5 podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Wszystkim podejrzanym grozi do 8 lat pozbawienia wolności. Sprawa ma charakter rozwojowy i niewykluczone są dalsze zatrzymania.

Kresy.pl/SG