Nowa szefowa MSW Niemiec krytykuje działania Polski na granicy z Białorusią

Na granicy Unii Europejskiej z Białorusią należy przestrzegać „standardów prawnych” – oświadczyła w czwartek nowa niemiecka minister spraw wewnętrznych. Niemieckie media zwracają uwagę, że pośrednio skrytykowała działania Polski.

Nowa szefowa MSW Niemiec Nancy Faeser (SPD) krytycznie wypowiedziała się o sytuacji na polsko-białoruskiej granicy. Przed spotkaniem ministrów spraw wewnętrznych w Brukseli Faeser oświadczyła, że ważne jest dla niej, by na granicy „przestrzegano prawnych standardów”. Stwierdziła, że w ochronę zewnętrznej granicy UE powinien zostać zaangażowany Frontex. „I tak samo ważne jest dla mnie, aby organizacje pomocowe w każdym czasie miały dostęp do ludzi” – dodała, cytowana przez portal Deutsche Welle.

Jej zdaniem w kwestii ochrony granicy „decydujące znaczenie ma współpraca wewnątrz UE” . „To co robi Łukaszeka, jest naprawdę skandaliczne i uwłaczające ludzkiej godności. Wykorzystuje on trudną sytuację ludzi do celów swojej polityki” – powiedziała. Wyraziła opinię, że wspólne działania UE przyniosły w tej sprawie pewne efekty.

Agencja DPA zauważa, że choć szefowa MSW Niemiec nie powiedziała tego wprost, to jej wypowiedź stanowi zawoalowaną krytykę działań polskich władz, m.in. nieskorzystania z pomocy Frontexu.

Przypomnijmy, że w zupełnie innym tonie wypowiadał się poprzedni szef MSW Niemiec. Horst Seehofer dziękował Polsce za to, że strzeże wschodniej granicy Unii Europejskiej.

Informowaliśmy, że mimo zniknięcia tłumów z białoruskiego pogranicza, grupy migrantów nadal próbują nielegalnie przecierać się przez granicę Polski.

Straż Graniczna poinformowała w czwartek, że w ciągu minionej doby udaremniła 80 prób nielegalnego przekroczenia granicy Polski z terytorium Białorusi. Części z migrantów udało przedrzeć się na polskie terytorium. Jednak SG nie pozwoliła im na nim pozostać.

Czytaj także: Kryzys migracyjny obnażył naszą międzynarodową pozycję i możliwości

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Zobacz także: MON: Pijani imigranci przy granicy. Białoruskie służby dają im alkohol [+VIDEO]

Kryzys na polsko-białoruskiej granicy jest stymulowany przez białoruskie władze.

Informowaliśmy, że we wtorek w lesie w rejonie Olchówki w gminie Narewka odnaleziono zwłoki mężczyzny, przy których był plecak i nigeryjski paszport. Nie jest pewne, czy osoba ta to właśnie Nigeryjczyk, którego paszport znaleziono. Zwłoki przekazano do zakładu medycyny sądowej.

Zobacz także: Media: Imigranci z Kuby bici przez Białorusinów. Pomogli im polscy funkcjonariusze

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Podawaliśmy, że 6 grudnia na stronie internetowej Europejskiego Trybunału Praw Człowieka pojawiła się informacja o środkach tymczasowych, jakie Polska ma stosować wobec migrantów z Białorusi.

dw.com / Kresy.pl