Cudzoziemcy stanowili 80 proc. zatrzymanych w I kw. br. przemytników imigrantów. Najwięcej Ukraińców i Białorusinów

Od początku roku do końca marca funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali w sumie 119 organizatorów i pomocników w nielegalnej migracji. Spośród nich 94 to cudzoziemcy, w tym m.in. obywatele Ukrainy (48), Białorusi (12) i Gruzji (7).

Za pomocnictwo w organizowaniu nielegalnego przekroczenia granicy grozi do 8 lat pozbawienia wolności. Wobec cudzoziemców zaangażowanych w ten proceder dodatkowo wszczynane jest postępowanie administracyjne, które kończy się najczęściej wydaniem i realizacją decyzji o zobowiązaniu do powrotu. Jest ona wydawana bez określenia terminu dobrowolnego powrotu i podlega z mocy ustawy przymusowemu i natychmiastowemu wykonaniu. Oznacza to, że cudzoziemiec jest doprowadzany do granicy państwowej kraju pochodzenia i tam przekazywany funkcjonariuszom służb tego państwa. Obowiązuje go również zakaz wjazdu do państw obszaru Schengen na okres od 5 do 10 lat – przypomina SG.

W pierwszym kwartale tego roku funkcjonariusze Straży Granicznej wydali prawie 50 decyzji zobowiązujących do powrotu cudzoziemców, którzy zajmowali się organizowaniem przewozu migrantów.

Wielokrotnie zwracaliśmy uwagę, że legalna imigracja stymuluje nielegalną. Przypomnijmy, że obcokrajowcy stanowili ponad 90 proc. osób zatrzymanych w ubiegłym roku za pomoc przy nielegalnym przekraczaniu granicy (art. 264. § 3. kodeksu karnego). Wówczas wśród przemytników zdecydowanie dominowali Ukraińcy i Gruzini. Podobnie wyglądała sytuacja w dwóch poprzednich latach.

