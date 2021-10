Ukraińcy podejrzani o podpalenie fermy i włamanie do sklepu w pow. żyrardowskim

Policja ze Skierniewic zatrzymała trzech Ukraińców podejrzanych o podpalenie stodoły na terenie fermy drobiu w powiecie żyrardowskim. Dwóch z nich prawdopodobnie też włamało się do pobliskiego sklepu. Wszyscy trzej byli w tym czasie pijani.

Jak podała w poniedziałek st. sierż. Monika Michalczyk, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie, do pożaru na terenie fermy drobiarskiej w Kamionie w powiacie żyrardowskim doszło w niedzielę po południu. Palił się jeden z budynków gospodarczych. Po otrzymaniu zgłoszenia o pożarze na miejsce przybyli strażacy – najpierw z okolicznych OSP, a następnie z PSP z Żyrardowa. „Po ugaszeniu pożaru, okazało się, że przyczyną może być podpalenie. Monitoring zarejestrował, jak trzech mężczyzn przeskakuje przez płot, a jeden z nich podkłada ogień pod budynek” – przekazała Monika Michalczyk.

W tej sprawie zatrzymano trzech obywateli Ukrainy w wieku 23, 29 i 42 lat. Jeden z nich pracował wcześniej na fermie, znał rozkład budynków a nawet sam poinformował właściciela o pożarze. Zatrzymania dokonali policjanci z sąsiedniego powiatu skierniewickiego współpracujący przy sprawie. Wszyscy Ukraińcy byli pijani – mieli około 2 promili alkoholu w organizmie.

W tracie czynności prowadzonych na fermie okazało się, że zatrzymani mogą mieć na koncie inne przestępstwo dokonane w tym samym czasie. Do mundurowych zgłosił się bowiem właściciel pobliskiego sklepu informując o włamaniu. Dwóch zatrzymanych w związku z podpaleniem odpowiadało podanym przez niego rysopisom sprawców.

Kara grożąca obywatelom Ukrainy zależy od wartości uszkodzonego mienia. Jeśli było to mienie znacznej wartości, może to być do 10 lat pozbawienia wolności; w przeciwnym wypadku do 5 lat pozbawienia wolności.

Kresy.pl / mazowiecka.policja.gov.pl