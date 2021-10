Czołowe serwisy społecznościowe nie pracują

Miliony użytkowników Facebooka, Instagramu i WhatsAppa utraciły możliwość korzystania z ich funkcji.

Do dysfunkcjonalności czołowych serwisów doszło w poniedziałek po godzinie 17 czasu warszawskiego. Pisząca o sprawie agencja informacyjna Reutera sugeruje, że problem dotyczy Domain Name System (DNS). Umożliwia on przenoszenie użytkowników do miejsc docelowych. Podobna awaria w firmie działającej w chmurze Akamai Technologies Inc (AKAM.O) spowodowała w lipcu wyłączenie wielu stron internetowych.

Eksperci na których powołał się Reuter twierdzą, że awaria mogła zostać wywołana błędem konfiguracji, który może być wynikiem błędu wewnętrznego. Nie wykluczyli oni ingerencji z zewnątrz, choć uznali taką przyczynę awarii serwisów społecznościowych za mniej prawdopodobną. Masowy atak typu „odmowa usługi” (DOS), który mógłby zablokować jedną z najpopularniejszych witryn na świecie, wymagałby albo koordynacji między potężnymi grupami przestępczymi, albo bardzo innowacyjnej technologii.

Facebook przyznał już, że użytkownicy mieli problemy z dostępem do jego aplikacji, ale nie podał żadnych szczegółów na temat charakteru problemu ani liczby dotkniętych awarią. „Pracujemy nad jak najszybszym przywróceniem normalności i przepraszamy za wszelkie niedogodności” – skomentował Facebook Inc.

Akcje Facebooka, który ma prawie 2 miliardy aktywnych użytkowników dziennie, natychmiast odnotowały spadki tracąc na wartości do poziomu sprzed ponad roku.

Downdetector – który śledzi awarie tylko poprzez zestawienie raportów o stanie z szeregu źródeł, w tym błędów zgłaszanych przez użytkowników na swojej platformie – wykazał ponad 50 000 incydentów osób zgłaszających problemy z Facebookiem i Instagramem.

reuters.com/kresy.pl