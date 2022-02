Rząd znosi większość obostrzeń. Nowe zasady od 1 marca

Czarnek mówił na ten temat w wywiadzie dla "Polska. The Times", który w całości zostanie opublikowany w poniedziałek. W jego trakcie minister został zapytany o to, czy struktury podlegające jego resortowi będą w stanie zapewnić edukację ewentualnym niepełnoletnim uchodźcom z Ukrainy. Dziennikarz zapytał o to w kontekście napięć w relacjach tego państwa z Rosją.

„Jesteśmy absolutnie, całkowicie otwarci na pomoc naszym ukraińskim sąsiadom” - zadeklarował minister edukacji. Uznał jednak, że "nie będzie to proste i nie będzie to automatyczne" - zacytował w niedzielę portal wPolityce. "Najpierw trzeba przyjąć uchodźców i na to są już wojewodowie przygotowani" - powiedział Czarnek - "Natomiast my z kolei opracowujemy plan włączenia tych dzieci do edukacji, łącznie z nauką języka".