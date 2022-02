Hiszpania usuwa nakaz noszenia masek na świeżym powietrzu

W przyszłym tygodniu Hiszpania zniesie wymóg noszenia masek na świeżym powietrzu jako środek przeciwko koronawirusowi, rozszerzając wycofywanie ograniczeń – poinformowała agencja prasowa Reuter.

Gabinet planuje zatwierdzić koniec obowiązkowego noszenia masek na cotygodniowym posiedzeniu we wtorek i wprowadzić go w życie dwa dni później, poinformowaław piątek minister zdrowia Carolina Darias.

Obowiązek noszenia masek na zewnątrz został przywrócony w Hiszpanii pod koniec grudnia, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się pojawiającego się koronawirusa Omicron. „Powiedzieliśmy, że będzie to trwać tylko tyle ile będzie to absolutnie konieczne” – powiedziała Darias. Powiedziała, że ​​​​ponieważ wskaźniki zarażenia i inne wskaźniki spadają od kilku dni, rząd uważa, że ​​sytuacja COVID-19 się złagodziła.

Hiszpania podąża za kilkoma innymi krajami europejskimi, które zaczęły wycofywać ograniczenia związane z COVID. Maski na świeżym powietrzu nie są już obowiązkowe we Francji, a we Włoszech ogłoszono w środę, że wyda harmonogram stopniowego wycofywania ograniczeń.

Władze regionalne w hiszpańskich regionach Północnej Aragonii i Kraju Basków, a także na Wyspach Kanaryjskich również zniosły pewne ograniczenia dotyczące kontaktów towarzyskich.

Aragonia zrezygnowała z zasady wymagającej świadectwa szczepienia COVID lub testu PCR w celu uzyskania dostępu do barów i restauracji oraz zniosła wszelkie ograniczenia dotyczące godzin otwarcia i pojemności. Kraj Basków przestał wymagać przepustki, a Wyspy Kanaryjskie pozwalają teraz barom i restauracjom prosić o nią na zasadzie dobrowolności. Katalonia, drugi co do wielkości region Hiszpanii, tydzień temu zrezygnowała z obowiązku posiadania przepustki COVID.

W ciągu ostatnich dwóch tygodni wskaźnik zarażenia COVID-19 w Hiszpanii stale spadał. Pomimo gwałtownego wzrostu liczby przypadków między listopadem a styczniem, w miarę rozprzestrzeniania się Omicron, hospitalizacje i zgony pozostają znacznie poniżej tych obserwowanych we wcześniejszych falach pandemii. Wynika to głównie z wysokiego wskaźnika szczepień w Hiszpanii i widocznej tendencji Omicrona do wywoływania mniej poważnych skutków niż poprzednie warianty.

