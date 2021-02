Holenderski sąd nakazał rządowi zniesienie godziny policyjnej

Sąd w Hadze nakazał holenderskiemu rządowi zniesienie godziny policyjnej wprowadzonej w związku z epidemią koronawirusa, uznając, że została ona wprowadzona bezprawnie.

Jak podała agencja Associated Press, sąd okręgowy w Hadze nakazał we wtorek rządowi zniesienie godziny policyjnej wprowadzonej w styczniu i przedłużonej w ubiegłym tygodniu do marca. W pisemnym oświadczeniu sąd nazwał godzinę policyjną „daleko idącym naruszeniem prawa do swobodnego przemieszczania się i prywatności”, które również pośrednio ogranicza wolność zgromadzeń i demonstracji.

Trwającą od godziny 21:00 do 4:30 godzinę policyjną wprowadzono wykorzystując przepisy pozwalające na ominięcie zwykłego procesu legislacyjnego w sytuacjach kryzysowych. Zdaniem sądu wprowadzenie godziny policyjnej nie wymagało zastosowania przyspieszonej ścieżki legislacyjnej.

O uchylenie godziny policyjnej zwróciła się do sądu grupa o nazwie Viruuswaarheid (Prawda o Wirusie), która jest głęboko sceptyczna wobec podejścia rządu do walki z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

Rząd Holandii natychmiast odwołał się od orzeczenia i zwrócił się do sądu o jego zawieszenie. Rozprawa w sprawie wniosku o zawieszenie została wstrzymana już po kilku minutach, gdy Viruuswaarheid zarzuciła przewodniczącemu sądu stronniczość. Posiedzenie odwoławcze zostało wyznaczone na piątek.

P.O. premiera Mark Rutte wezwał społeczeństwo do dalszego pozostawania w domu między 21. a 4:30 do czasu zakończenia apelacji, mówiąc, że godzina policyjna „jest środkiem, a nie celem”.

„To naprawdę bardzo ważne, abyśmy możliwie jak najbardziej ograniczyli nasze kontakty społeczne ze względu na ryzyko przeniesienia wirusa” – mówił Rutte.

Jak podawaliśmy, wprowadzenie godziny policyjnej wywołało w Holandii gwałtowne zamieszki.

