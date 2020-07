Tysiące protestujących w Izraelu, uważają że rząd nie daje sobie rady z kryzysem

Tysiące Izraelczyków zademonstrowało w sobotę w Tel Awiwie, rozgniewanych tym co jak mówią, było nieudolną reakcją rządu na kryzys gospodarczy spowodowany pandemią koronawirusa – poinformowała Agencja Prasowa Reuters.

Jak poinformowała Agencja Prasowa Reuters, w sobotę odbyły się ogromne protesty w Izraelu, w których wzięli udział ludzie niezadowoleni ze sposobu w jaki rząd radzi sobie z kryzysem gospodarczym po pandemii koronawirusa.

Zgodnie z ograniczeniami dotyczącymi zgromadzeń publicznych policja ograniczyła liczbę osób wpuszczanych na plac Rabin w Tel Awiwie na wiec, ale pobliskie ulice wypełnione były demonstrantami.

„Mam 40 pracowników bez dochodów, bez pieniędzy” – powiedział Michael Gaist-Casif, wiceprezes firmy zajmującej się nagłośnieniem i oświetleniem.

„Potrzebujemy, aby rząd wpompował w nas pieniądze, dopóki nie wrócimy do normy. Nie pracujemy od połowy marca do kwietnia, maja, czerwca i lipca, a sierpień zapowiada się na katastrofę”. Izraelskie media podały, że tysiące osób wzięły udział w wiecu. Nie podano oficjalnej liczby protestujących.

Bezrobocie w Izraelu wzrosło do 21% od czasu częściowego zablokowania tego kraju w marcu, a pakiety pomocy obiecane przez rząd pojawiały się powoli, frustrując Izraelczyków, którzy obawiają się, że są bliscy upadku gospodarczego.

