Wojsko Polskie wesprze Straż Graniczną w pilnowaniu granic. MSWiA wydało dwa rozporządzenia

Wedle kodeksu granicznego Schengen „państwo członkowskie może wyjątkowo i w trybie natychmiastowym przywrócić kontrolę graniczną na granicach wewnętrznych”.

Na wszystkich przejściach granicznych służbę będzie pełnić Straż Graniczna wspierana przez Wojsko Polskie. Przekraczanie granicy będzie możliwe jedynie w wyszczególnionych w rozporządzeniu punktach. Ruch będzie ograniczony między Polską a wszystkimi jej sąsiadami, a także w lotniczych i morskich przejściach granicznych.

Na wszystkich przejściach granicznych, zarówno na granicy wewnętrznej, jak i zewnętrznej strefy Schengen, wprowadzone zostaną ograniczenia dotyczące cudzoziemców. Od niedzieli do Polski będą mogli wjechać: obywatele Polski, obcokrajowcy będący małżonkami lub dziećmi obywateli Polski, albo pozostający pod stałą opieką obywateli naszego kraju, cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka, szefowie misji dyplomatycznych oraz członkowie personelu dyplomatyczno-konsularnego misji i członkowie ich rodzin, cudzoziemcy posiadające prawo stałego lub czasowego pobytu w Polsce, a także ci, mający zezwolenie na pracę (poświadczenie od pracodawcy).

Wedle rozporządzenia „w szczególnie uzasadnionych przypadkach (…) komendant placówki Straży Granicznej, po uzyskaniu zgody komendanta głównego Straży Granicznej może zezwolić cudzoziemcowi na wjazd na terytorium RP, w trybie określonym w ustawie z 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach”. Granicę RP będą mogli przekroczyć także cudzoziemcy, którzy „którzy prowadzą środek transportu służący do przewozu towarów” (np. kierowcy ciężarówek).

W piątek Ministerstwo Zdrowia podało, że 521 osób w kraju jest hospitalizowanych z podejrzeniem zakażenia koronawirusem; 3151 osób objęto kwarantanną, a 17 784 przebywa pod nadzorem epidemiologicznym. Łącznie liczba zakażonych w Polsce wzrosła do 68. Dwoje pacjentów zmarło. Premier Morawiecki wczoraj stwierdził: „niestety spodziewamy się w najbliższych dniach fali zachorowań. Bez tych decyzji ta fala mogłaby się wymknąć spod kontroli. Nie możemy na to pozwolić”. Rzą zdecydował się na wprowadzenie w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego.

Jak informowaliśmy, w środę na portalu The Hill opublikowano artykuł o tym, że jak wynika z badań naukowców z Uniwersytetu Princeton, Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles i amerykańskiego Narodowego Instytutu Zdrowia, SARS-CoV-2 utrzymuje się w powietrzu nawet do trzech godzin, a na plastiku – do trzech dni. Napisano też, że ludzie mogą zarazić się koronawirusem drogą kropelkową lub przez dotknięcie zakażonej powierzchni, przez co nie jest konieczny bezpośredni kontakt z zainfekowaną osobą.

Testy, finansowane z amerykańskich środków federalnych wykazały, że na powierzchni miedzianej koronawirus utrzymuje się przez cztery godziny. Na powierzchni kartonowej przez dobę, a na plastikowej i stali nierdzewnej od dwóch do trzech dni. Natomiast w powietrzu może unosić się do trzech godzin. Wcześniej niektóre badania chińskie sugerowały, że czas ten może wynosić nawet do 4,5 godziny, przy czym wnioski te dotyczyły zasadniczo niewielkich przestrzeni zamkniętych, w tym przypadku autobusów.

Według „The Hill”, jeśli wnioski z amerykańskich badań zostałyby potwierdzone, to kontrastowałby z wcześniejszymi doniesieniami sugerującymi, że wirus nie przenosi się tak łatwo poza bezpośrednim międzyludzkim kontaktem. Należy jednak podkreślił, że artykuł na temat tych wyników badań dopiero oczekuje na naukową recenzję. Oznacza to, że nie jest to publikacja naukowo zweryfikowana.

Z kolei czasopismo medyczne Lancet podało wyniki najnowszych badań chińskich lekarzy, według których patogen utrzymuje się w drogach oddechowych człowieka nawet przez 37 dni. Chińscy lekarze wykryli RNA wirusa w próbkach pobranych z dróg oddechowych osób, które uległy zakażeniu średnio 20 dni wcześniej. To sugeruje możliwość, że osoby pozornie zdrowe przez parę tygodni mogą nieświadomie rozsiewać koronawirus. W takim przypadku opanowanie epidemii stałoby się trudniejsze. Obecnie po kontakcie z osobą potencjalnie zakażoną zalecanych jest 14 dni kwarantanny.

Dziś na sztabie kryzysowym rząd ma rozważyć możliwość zamknięcia dużych centrów handlowych. Szefowa resortu rozwoju Jadwiga Emilewicz powiedziała, że tego rodzaju decyzje może podejmować minister zdrowia. Jak dodała, rząd nie chciałby sytuacji, w której młodzież, która została w domach z uwagi na zamknięte szkoły i uczelnie, będzie ten czas spędzać w tzw. food cornerach centrów handlowych czy w restauracjach. Emilewicz zaznacza przy tym, że rząd nie planuje zamykać miast i sklepów spożywczych. Wczoraj podano, że w Rybniku straż miejska będzie legitymować dzieci i młodzież przebywającą w ciągu dnia w centrach handlowych, a informacja o tym będzie przekazywana rodzicom i do szkół.

Jak informowaliśmy, władze Czech i Słowacji wprowadzają restrykcje mające ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa. Dotyczą one m.in. znacznego ograniczenia ruchu transgranicznego. W obu tych krajach, a także na Węgrzech, ogłoszono już stan wyjątkowy. Stan nadzwyczajny wprowadzono także w USA.

Czytaj także: Ukraina zamyka przejścia graniczne z Polską, Serbia – z Węgrami

Kresy.pl / Rozp. o ogr. ruchu granicznego / Rozp. o przywróceniu kontroli granicznej / gov.pl / infosecurity24.pl