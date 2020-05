Naukowcy zidentyfikowali ludzkie przeciwciało blokujące koronawirusa SARS-CoV-2

Według „Nature Communications”, udało się zidentyfikować ludzkie monoklonalne przeciwciało zapobiegające infekowaniu komórek przez SARS-CoV-2.

Jak poinformowano, odkrycia dokonali naukowcy z Uniwersytetu w Utrechcie, Erasmus Medical Center oraz Harbour BioMed (HBM). Może to być wstęp do opracowania w pełni ludzkiego przeciwciała do leczenia lub zapobiegania COVID-19.

Kierujący badaniami na Uniwersytecie w Utrechcie prof. Berend-Jan Bosch powiedział, że opisywane badania opierają się na wcześniejszych pracach na przeciwciałach przeciwko wirusowi SARS-CoV, który pojawił się w latach 2002/2003.

„Korzystając z tej kolekcji przeciwciał SARS-CoV, zidentyfikowaliśmy przeciwciało, które neutralizuje również zakażenie SARS-CoV-2 w hodowanych komórkach” – powiedział naukowiec. Jak wyjaśnił, takie przeciwciało może potencjalnie „zmienić przebieg zakażenia u zainfekowanego gospodarza, wspierać usuwanie wirusów lub chronić niezainfekowaną osobę narażoną na wirusa”. Dodał, że ponieważ to przeciwciało wiąże się z domeną obecną zarówno w SARS-CoV, jak i SARS-CoV-2, posiada zdolność do neutralizacji obu wirusów. Co więcej, charakterystyka ta sugeruje, że może ono posiadać potencjał do łagodzenia chorób powodowane przez pokrewne koronawirusy, które pojawią się w przyszłości.

Autorzy badania zaznaczają też, że opisane na łamach „Nature Communications” przeciwciało jest „w pełni ludzkie”. Pozwala to na szybszy rozwój badań, a zarazem zmniejsza ryzyko wystąpienia działań niepożądanych związanych z odpornością. Według PAP, konwencjonalne przeciwciała terapeutyczne są najpierw opracowywane u innych gatunków, po czym muszą zostać poddane dodatkowej „humanizacji”.

